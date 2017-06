Rubí graba su primer videoclip y tenemos las imágenes

La famosa quinceañera no se rinde y trabaja en el video de su tema ‘Ya no quiero nada’, aquí te mostramos el detrás de cámaras y una probadita de su sencillo.

La famosa quinceañera Rubí cumple uno más de sus sueños y está grabando el videoclip de su sencillo ‘Ya no quiero nada’ que incluirá en su primer disco. La filmación inició el viernes 23 de junio bajo la producción de Erick Bautista. Rubí orgullosa publicó en su cuenta de Twitter lo feliz que está con este logro: “Espero y les guste tanto como a mí ‘Ya no quiero nada’", la joven originaria de 'La joya' en San Luis Potosí (México) compartió un breve avance de lo que será su estilo en el pop urbano.



En la pasada edición de los premios MTV MiAw 2017 aseguró que ella quería interpretar un género que no fuera regional mexicano y declaró lo que le significaba este cambio: "Es música que a mí me gusta, que a mí me llena, es música que hoy en día chavitas de mi edad y chavitos la están escuchando, porque a mí me encanta ese tipo de música y decidí venirme por este género (pop)", sin importar que el primer tema que le escuchamos fue 'Soy aquella' con música de banda.



En Instagram Rubí apenas tiene actividad, pero sus seguidores ya suman 93.4k. En su cuenta de Facebook comparte momentos íntimos con sus amistades. En muchas de sus fotografías incluye mensajes positivos para sus fans. Cada vez que está lista para algún evento de gala no pierde la oportunidad de compartir sus selfies. Hace un mes compartió una imagen conduciendo el automovil que le regaló un alcalde de otra localidad alejada de "La Joya" en México. Poco a poco, Rubí encuentra sus perfiles favorables para las fotos. Aunque aún se le nota muy nerviosa, en todos los videos que comparte para saludar a su audiencia consigue muchos likes. Gracias a su fama en las redes, diseñadores, fotógrafos y estilistas se pelean por ser parte de la vida de Rubí. Rubí se ha mostrado muy agradecida con cada regalo que sigue recibiendo hoy en día. Una de sus publicaciones más polémicas fue cuando anunció contrataciones sin especificar para qué. Actualmente nos mantiene informados sobre la grabación de su disco debut. Rubí cuenta en sus redes que para marzo ya podremos conocer su material discográfico

Las playas de Acapulco en Guerrero, sirvieron como marco para que la llamada ‘Quinceañera más famosa de México’ grabara su sencillo, donde luce un vestuario de shorts, una gorra con estampado tipo camuflaje en tonos verde, una playera roja y un guante dorado. El maquillista de la quinceañera Alberto Espinoza, fue el encargado de arreglarla para este video clip, donde luce un maquille natural y cabello lacio.

En este videoclip Rubí Ibarra está acompañada por dos bailarines con los que realiza las coreografías.