Roban casa de Lupita Sandoval mientras su hijo estaba dentro

El pasado 30 de noviembre, Lupita Sandoval fue víctima de la delincuencia en una de sus propiedades en la zona de Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana y le robaron alrededor de 26 mil dólares.

En su participación en el encuentro: “Mujeres Trabajando & Mami's Are Us, en el Shopping & Family Weekend”, donde fungió como madrina del evento, Lupita Sandoval compartió su angustia y miedo luego de sufrir tal abuso: "Cortando el listón, me voy a terminar de levantar mi denuncia por robo a la Agencia 14 del Ministerio Público de Iztapalapa, para que esto no quede así y porque confío en las autoridades de mi país. Vaya forma de cerrar un año".



Los programas de televisión que veíamos en los ochenta En los ochenta había programas que no nos perdíamos en la televisión y teníamos a nuestras estrellas favoritas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Comencemos con el famoso "Cesarín" de "Papá Soltero" (1987), ¿te acuerdas de él? Cuando comenzó la serie tenía 13 años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Luis Mario Quiroz se hizo famoso con esta exitosa serie. En 1988 recibió un "Premio Ariel" de manos del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, por su participación en la película "Mariana, Mariana". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque posteriormente hizo algunas participaciones en telenovelas como "Así Son Ellas" (2002) y "Destilando Amor" ya no lo vimos, al menos en televisión, con papeles protagónicos. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir En 2009 dio de qué hablar porque fue detenido por robar un jabón y unas pastillas en un supermercado de la Ciudad de México. Como el delito fue menor pudo salir con fianza. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ahora Luis Mario es actor y realizador de teatro. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Y su hermano? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Gerardo Quiroz interpretaba a "Miguel" en "Papá Soltero". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Después tuvo pequeñas participaciones en las telenovelas "Confidente de Secundaria" (1996), "Tres Mujeres" (1999) y "Así Son Ellas" (2002). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gerardo cambió el rumbo de su carrera y decidió convertirse en productor de teatro. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Vive feliz con su familia y con gran éxito como empresario. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Y sigue trabajando en el medio del espectáculo pero detrás de cámaras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así se veía Edith Márquez cuando protagonizaba 'Papa soltero'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Era la inquieta y enamoradiza 'Alejandra'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Edith realizó más trabajos como actriz pero con participaciones breves como en 'Sentimientos Ajenos' (1996) y 'Mañana Es Para Siempre' (2009). Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde que era parte de "Timbiriche" consiguió éxito en este ámbito y hasta la fecha sigue su carrera musical. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Se concentró más en su carrera de cantante, y vaya que le ha ido muy bien. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Coco Levy también formó parte de esta exitosa serie, él dio vida al esposo de Edith Márquez en las últimas temporadas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su nombre lo dice todo, es hermano de la fallecida Mariana Levy. Durante los 80 también fue cantante, aunque esa faceta tampoco le duró mucho. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Actualmente Coco es productor de cine y televisión, la última vez que lo vimos como actor fue en la película "Zapatos viejos" en 1993. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir No nos puede faltar César Costa, quien interpretaba al 'Papá soltero' de la serie. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de la serie lo vimos trabajando como conductor de programas como 'Un nuevo día' y 'Al fin de semana'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Nunca dejó de lado su carrera como cantante y continúa presentándose en importantes escenarios de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El elenco de 'Papá Soltero' se reunió hace poco y así lucen. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y aquí tenemos otra serie que marcó época, 'Cachún, Cachún, Ra Ra'. Este tuvo un elenco muy grande así que recordaremos a algunos de ellos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Una de las historias que más conmovieron fue la de Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal. Ella interpretaba a "Viri" en esta producción de Luis de Llano. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida cuando tenía 19 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fernando Arau era "Chicho". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir A él lo vimos muchos años trabajando en Univision. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Y participó en "Mira Quién Baila". Además se ha dedicado al teatro y ha destacado como comediante. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Nina la Punk" era interpretada por Ariane Pellicer. A esta actriz todavía la vemos en la pantalla chica pues participa en "Cachito de Cielo". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Alma Delfina era "Baby" en "Cachún, Cachún Ra Ra". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir No ha dejado de trabajar en la televisión y hace poco la vimos en la telenovela de Univision "El Talismán" (2012). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lupita Sandoval, quién era "Petunia", no se ha alejado de la actuación. Las últimas telenovelas que hizo fueron "Amor En Custodia" (2005), y "Vidas Robadas"(2010). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Aunque su carrera ha tenido altibajos ha estado presente en el teatro todo el tiempo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Gerardo González interpretó a "Porkirio" en la famosa serie y ahora luce muy distinto. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Él se fue por el camino del teatro y se ha desarrollado como actor y director. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir ¿Recuerdas a la maestra 'Godzilla'? La 'Profesora Bonilla' era interpretada por Martha Zavaleta. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Jaime Garza también era parte de los 'Cachunes'. El actor ha estado algo alejado de la televisión por sus problemas de salud. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Tres Generaciones' fue una serie que juntó a tres estrellas de distintas épocas. Angélica María, Carmen Montejo y Sasha. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir La primera actriz Carmen Montejo daba vida a la abuela. Siguió trabajando después de esta serie. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir Desafortundamente falleció el 25 de febrero del 2013 a los 87 años. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Angélica María también era ya una estrella en ese tiempo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En esa historia interpretó a 'Amalia', la madre de la protagonista. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Sasha tenía una carrera exitosa en los ochenta. Después desapareció unos años porque tenía fuertes problemas de adicciones. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después retomó su carrera pero desde el 2002 dejó las telenovelas y ahora la vemos dedicada a la música. Foto: OCESA | Univision 0 Compartir Carlos Espejel era 'Chiquidrácula' en 'Chiquilladas'. Con este simpático personaje se ganó al público de la época. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir ¿Qué fue de él? Carlos siguió su carrera como comediante y participó en programas como 'La Parodia', 'El Privilegio de Mandar' y 'Hermanos y Detectives'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde 2009 no lo hemos visto en la televisión pero él se dedica a sus escuelas de teatro y se fue a vivir a Estados Unidos para encontrar nuevos proyectos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 'Chiquilladas' Ginny Hoffman nos hacía reír con sus imitaciones de cantantes y actrices. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Después Ginny participó en distintas telenovelas entre las que se encuentran 'Dulce Desafío' (1988), 'Tenías Que Ser Tú' (1992). Las últimas apariciones las hizo en 'Las Tontas No Van Al Cielo" (2008), 'Camaleones' (2009) y 'Sueño de amor' (2016). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el 2009 está felizmente casada con un empresario mexicano. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



La actriz, quien tiene su propio complejo teatral explicó en exclusiva para Univision Entretenimiento que no fue sólo el dinero, sino la manera en que trataron a su hijo, mismo que además de encontrarse en la casa en el momento del atraco, fue amenazado por los ladrones y continua en shock: “ No sólo fue el dinero, también lastimaron a mi hijo emocionalmente, se llevaron cosas personales entre ellas mi visa y mi pasaporte”.

La eterna ‘Petunia’ de ‘Cachún Cachún Ra Ra’ dijo estar tranquila y se mantiene optimista, confiando en que las autoridades mexicanas harán su trabajo para castigar a los responsables: “El dinero que se llevaron era de dos producciones: la 'Bella durmiente' y “Dorian Grey el Musical'. Tenemos otros proyectos pero es un gran desfalco porque es dinero que se ha ahorrado por meses”.



Andrea Legarreta con lágrimas de emoción contó con detalles qué la llevo al hospital Televisa 0 Compartir

La actriz estará al pendiente de que comiencen las investigaciones para dar lo antes posible con los responsables y espera que pronto pueda resarcirse el daño.

Mauricio Roldán (hijo de la actirz) por su parte, asistirá con profesionales para tratar de superar el shock y poder reincorporarse a su trabajo como actor.