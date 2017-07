Rob Kardashian se disculpa de todo lo que le hizo a Blac Chyna, menos de ¿pegarle?

Luego de que la modelo Blac Chyna pidiera una orden de protección en contra de Rob Kardashian tras él publicar imágenes íntimas de la modelo, el joven de 30 años le pidió perdón a ella y a su familia, pero no del todo.

El hermano menor de las Kardashians habría hablado con todas sus hermanas y su madre Kris Jenner confesando que estaba apenado por haber creado un escándalo de tal magnitud y no haber resuelto su drama con Chyna en privado, según reveló el sitio de farándula TMZ .



Blac Chyna explica por qué le envió un video íntimo a su ex, Rob Kardashian Blac Chyna afirmó en una entrevista transmitida por el programa "Good Morning America" que estaba "devastada". El escándalo ocurrió la semana pasada cuando Rob Kardashian publicó fotos y videos íntimos de Blac Chyna en Instagram. La cuenta de Rob Kardashian de Instagram fue cerrada y el joven de 30 años siguió sus reclamos por Twitter, acusándola de haberlo engañado, de promiscua y de haberlo utilizado por su dinero. "Yo pensaba que Chyna quería una familia y por eso fuí tan leal a ella, pero aprendí la lección y todo el mundo tenía la razón" afirmó el también empresario.

En el video, Chyna aparece acostada junto al rapero Ferrari con quien tuvo un breve romance. "Terminé con Rob desde diciembre y si alguien te presiona, al final vas a explotar. Y pensé, si le envío el video a él me va a dejar en paz" dijo tras la pregunta del porque fue ella misma quien le envió el video.

Blac Chyna dijo a la periodista Linsey Davis que el video no fue grabado mientras ella seguía junto al hermano de las Kardashians. La modelo negó que ella hubiese aprobado las fotos dandole "like" en Instagram, y afirmó que decidió tomar medidas legales en contra del Kardashian por respeto.

"Si él no me respeta a mí, va a tener que respetar las leyes" dijo Chyna. Y es que en 37 estados del país, la "venganza porno" se considera un delito. Rob Kardashian podría enfrentar una pena de seis meses de cárcel y una multa de 1,000 dólares. Además Chyna buscará solicitar una orden de restrincción.

Blac Chyna y Rob Kardashian comenzaron una relación luego de que el rapero Tyga la dejó para salir con Kylie Jenner. La pareja grabó el reality show Rob & Chyna, el cual fue transmitido el pasado mes de septiembre. En el programa del canal E!, pudimos ver la tormentosa relación con sus altas y bajas y lo en contra que estaba la familia de Rob Kardashian de la relación.

La serie fue renovada en diciembre por ocho capítulos más, pero la pareja dijo que no iba a grabarla y poco después terminaron su relación. Blac Chyna y Rob Kardashian son padres de Dream Renée Kardashian, quien no tiene ni un año de edad.

Foto: Blac Chyna/Instagram | Univision 0 Compartir

En los papeles sometidos en la corte por su ex, Blac Chyna, el pasado lunes, ella insiste en que fue agredida físicamente en abril mientras que Rob lo niega y no ha pedido disculpas al respecto.



La familia había prevenido a Rob de la ex ‘stripper’ en el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, pero él insistió que se encontraba feliz con su relación y con su paternidad.

El pasado mes de diciembre la pareja estuvo en vuelta en otro escándalo cuando Rob Kardashian mostró cómo Blac Chyna lo abandonó llevándose todas las cosas de su casa y a su hija Dream.

Según TMZ, el también empresario habría decidido quedarse con la modelo más de lo que pensaba porque quería dar a su hija una familia.