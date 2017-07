Rob Kardashian muda su venganza sexual a Twitter tras el cierre de su Instagram

Con más de nueve millones de seguidores en Instagram, Rob Kardashian emprendió una serie de ataques contra su ex, Blac Chyna, en la mañana del miércoles 5 de julio de 2017. Allí publicó fotos y videos que, según él, ella le enviaba después de estar con otros hombres.

Por cuenta de la política de Instagram de no permitir fotografías íntimas en su plataforma, la cuenta de Rob Kardashian fue cerrada a las 2:30 pm hora este, y por eso, el hermano de las Kardashian empezó a atacar desde su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.



Since Instagram shut me down everyone peep my twitter lol



"Desde que mi Instagram fue cerrado, todos le echan una mirada a mi Twitter".

Luego, volvió a publicar las fotos sexuales con frases como "Chyna me permitió llegar dentro de ella hace unos días. Al día siguiente estuvo con otro hombre y, al siguiente, con otro más. Todo en mi cama, la misma en la que mi hija duerme a veces y donde ella acostó a hombres, que se pusieron ropa mía en la casa que yo pago".



