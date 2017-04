Ricky Martin tenía miedo al rechazo por ser homosexual

Ricky Martin está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera, con una residencia en Las Vegas, a donde llegó CBS News para hablar con el boricua.

Con ellos, el cantante se sinceró sobre cómo le cambió la vida admitir públicamente que era gay - aunque sufrió mucho para dar ese paso.

Pero fue el nacimiento de sus mellizos Matteo y Valentino en 2008, lo que le causó una epifanía. "Si no soy honesto con mis hijos, ¿qué les estoy enseñando? Los estoy invitando a mentir", dijo. Por eso, tras muchos años de ocultar su orientación sexual, Martin escribió en sus redes sociales en 2010 que era gay.

Mira las fotos de Matteo y Valentino



Los hijos de Ricky Martin son trilingües Sin duda, Matteo y Valentino son el orgullo más grande de su papi, Ricky Martin. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aquí los vemos en familia junto a Jwan Yosef el fin de semana en el estreno mundial de la esperada cinta 'Rogue One: A Star Wars Story'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ricky, que concursa para Artista Masculino del Año y Mejor Colaboración en Premio Lo Nuestro, compartió una tierna nota de uno de sus nenes en su cuenta de Instagram. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Buenos días, papá. Te quiero. Eres el mejor papá del mundo. Eres el mejor cantante del mundo. Te quiero", dice en francés la notita. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con esto nos presume que los mellizos no sólo saben español e inglés, sino también los está educando en francés. ¡Todos unos chicos políglotas! Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir "En casa hablamos en español e inglés, porque vivimos en Estados Unidos, pero van a un colegio francés", le explicó Ricky a Ellen DeGeneres durante una visita a su programa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las fotos de Ricky Martin y sus hijos que nos ha compartido en redes sociales son simplemente adorables. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El cantante no duda en compartir los momentos especiales que viven juntos con sus seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La vida de Ricky cambió por completo tras el nacimiento de sus hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matteo y Valentino son su vida entera. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta es sin duda la foto más hermosa que ha compartido. El primer baño de sus hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Nunca se separa de sus peques. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ellos lo han acompañado alrededor del mundo en sus giras y promociones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ha aprendido a divertirse detrás del escenario. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Si hay algo que los niños de Ricky adoran, es pasar el día entero en la playa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y el cantante muestra los mejores momentos frente al mar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir No pueden faltar las travesuras en la arena. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir No puede librarse de dormir con ellos todas las noches. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así son las mañanas del boricua. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Siempre despierta con sus dos angelitos a su lado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Qué tal esta encantadora imagen de hace unos años? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Son una familia muy divertida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Se la pasan de maravilla juntos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir No importa el lugar ni la hora. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estos nenes llenan de alegría la vida de Ricky. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Son inseparables! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

"Fue como: Wow, sufrí mucho. Fue demasiado doloroso", admite a CBS News. "Y cuando finalmente envié ese mensaje en Twitter y compartió con el mundo mi orientación sexual, pensé: 'Oh Dios, ¿eso fue todo? Perfecto".

Ante la pregunta sobre por qué no lo hizo antes, Ricky admitió que "tenía miedo. Miedo del rechazo, porque desafortunadamente, por muchos años todos, muchísimas personas me decían que mis sentimientos eran malignos - lo que tú estás sintiendo no es de Dios. Que si estaba sintiendo eso, entonces es porque yo no era una buena persona".

No obstante, fue tajante en ser fiel a sí mismo y se dijo: "No más de eso. Soy una buena persona y no hay absolutamente nada de malo conmigo. No. No. Suficiente. No más de eso. Y desde entonces, he sido el hombre más feliz", culminó, entre risas.



publicidad

Además, el famoso de 45 años confesó sus planes de ampliar la familia, ya que quiere tener una niña.

"Tenemos que tener un balance en la casa", bromea. "Pero sí, ya estamos haciendo planes".

Y es un "estamos" porque ya considera a Jwan Yosef, su pareja, de quien se expresa muy enamorado. "Hablamos durante seis meses de arte, de la vida, de nada sexy", recuerda Ricky. "Luego lo conocí y fue amor a primera vista".

Finalmente, Ricky revela sus planes de boda: "Tal vez para finales de este año. Quiero una boda grande. ¡Una celebración de tres días!"

MIRA TAMBIÉN:



Desde bastidores, así es el gran espectáculo de música y baile que estrena Ricky Martin en Las Vegas /Univision 0 Compartir



MÁS FAMOSOS ORGULLOSAMENTE LGBT: