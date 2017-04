Ricky Martin baila en ropa interior

El cantante se quita la ropa para recrear el clásico 'Old Time Rock and Roll' en el show 'Lip Sync Battle'.

¡A un lado, Tom Cruise! Ricky Martin tiene su propia versión de la canción clásica ' Old Time Rock and Roll' de Bob Seger en el programa de concursos ' Lip Sync Battle', con todo y calzones blancos.

Recreando la icónica escena de Cruise en la cinta de los 80 'Risky Business', el cantante boricua saldrá al escenario sin pantalones, usando solamente unos pequeños boxers ajustados blancos, calcetines y camisa blanca. Lo único que le faltaron fueron los lentes oscuros para igualar al actor.

Aquí un pequeño adelanto:

Ricky se enfrentará a la actriz y modelo Kate Upton la noche de este jueves 20 de abril en el programa conducido por LL Cool J y Chrissy Teigen. ¿Qué otro as tendrá bajo la manga para ganar la competencia?

Upton no le hará fácil la batalla ya que ella se disfrazará de colegiala para su propia versión del hit de Britney Spears 'Baby One More Time'.

A continuación, un poco de lo que veremos en el canal Spike:





Ricky Martin está de regreso al mundo de la actuación, pero ahora le dará vida a la pareja de Gianni Versace, esto dentro de la serie de televisión 'American Crime Story'. En 1987 fue parte de la serie 'Por siempre amigos', la cual se grabó en Argentina cuando todavía era integrante de 'Menudo'. Cuatro años más tarde, en 1991, debutó en las telenovelas mexicanas en 'Alcanzar Una Estrella II'. Esta fue una historia musical, la cual trataba del grupo pop 'Muñecos de papel', desde las audiciones hasta que se convirtieron en famosos. El productor Luis de Llano vio gran potencial en Ricky, por eso no dudó en darle un personaje. El elenco estaba conformado por las estrellas juveniles del momento, como Sasha Sökol. También compartió créditos con Angélica Rivera. 'Pablo' fue el nombre de su personaje, gracias a esta telenovela saltó a la fama en México. El grupo ficticio de la historia traspasó las pantallas y grabaron un disco, y hasta filmaron una película. Después de 'Alcanzar una estrella II', en 1994 Ricky obtuvo un importante papel en el musical de Broadway 'Los Miserables', gracias a este proyecto se dio a conocer en Estados Unidos. En 1996 lo invitaron a participar en la telenovela norteamericana 'General Hospital'. En el 2012 participó en uno de los capítulos de la exitosa serie 'Glee', donde dio vida a un profesor latino. Pero no han sido los únicos proyectos de televisión donde ha dejado huella, pues algunas de sus canciones han sido temas de telenovela. En 1997 'Vuelve' fue el tema principal de la telenovela 'Sin ti', historia que protagonizaron Gabriela Rivero y René Strickler. Esta melodrama contaba la historia de una maestra y un periodista que se enamoran y tienen que vencer varios obstáculos que los impiden estar juntos. En 1999 'Bella' fue el tema principal de 'Catalina y Sebastián', uno de los exitosos protagónicos de Silvia Navarro. 'Noche y Día' fue una telenovela argentina del 2014, 'Disparo al corazón' fue la canción de Ricky Martin que engalanó la historia. Ese mismo tema fue utilizado por la telenovela chilena 'Papá a la deriva'.

