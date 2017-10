Revelan carta que la exnovia de Jim Carrey habría escrito con terribles acusaciones contra el actor

Jim Carrey es nuevamente acusado de causar la muerte de su ex novia

Jim Carrey es nuevamente acusado de causar la muerte de su ex novia Univision

Recientemente, la vida del actor Jim Carrey parece asemejarse cada vez más a una película de terror salpicada por su actitud errática, declaraciones aparentemente incoherentes y ahora, la aparición de nuevas evidencias en torno al sórdido caso de la muerte por sobredosis de drogas de Cathriona White,su expareja, que podrían implicarlo más de lo que parecía.

Según reportaron el semanario People y el Daily Mail de Londres, peritos en huellas cibernéticas hallaron al revisar un iPad perteneciente a White, el borrador de una carta que White escribió al actor canadiense en 2015, unas semanas antes de su muerte. En ella, la joven de 30 años recriminaba a Carrey introducirla a un mundo oscuro: lleno de adicciones y enfermedades de transmisión sexual.



Jim Carrey en el funeral de su exnovia, Cathriona White Jim Carrey asistió al funeral de su ex novia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El funeral de Cathriona White se realizó en Irlanda. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Decenas de sus familiares y amigos acudieron a despedirse. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jim Carrey ayudó a cargar el féretro. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Se notaba su pesar. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Varios niños caminaron al lado de la carroza. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Carrey llegó a Irlanda el viernes. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Formó parte de los actos fúnebres de su ex pareja. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo se llevó a cabo en la ciudad natal de la chica, Cappawhite. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Desde el deceso, el actor se ha mostrado afligido. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Se encontraron varias notas de suicidio junto a Cathriona. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de ellas iba dirigida a Carrey. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cientos de personas se juntaron para el funeral. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cargaron el ataúd por varias calles. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ceremonia fue en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima del poblado. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cargaron el ataúd hasta el lugar de su último descanso. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cathriona tenía 30 años. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La familia, afligida. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El cuerpo de Cathriona fue encontrado el pasado 28 de septiembre. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jim consolando a los familiares. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Centenares de personas formaron parte de la caravana. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Descanse en paz, Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey en el funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Sacando el ataúd de la funeraria. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir La familia de Cathriona. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También en caravana. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La madre de Cathriona, devastada. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Familia y amigos la noche antes del funeral. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Llegando a la Iglesia. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir



En su investigación, un equipo de expertos cibernéticos, contratado por los abogados de los padres de White, obtuvieron el impactante borrador de una ostensible nota tras una examinación forense del dispotivo electrónico que perteneciera a la chica. Los archivos habían sido borrados y se tardó bastante en recuperarlos, pero son reveladores.

Tras el hallazgo, Mark Burton y Brigid Sweetman, padres de White, interpusieron una nueva demanda de orden civil contra Carrey en un tribunal de Los Ángeles, aludiendo a su responsabilidad en el suicidio de su hija.



Jim Carrey y Cathriona White se despidieron con un dulce beso Más fotos de Jim Carrey y su ex novia han salido a la luz. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Esta vez las fotos fueron tomadas durante el cumpleaños de la maquillista. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir La ex pareja compartió un romántico momento. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al parecer fue el último encuentro de la pareja, el 19 de septiembre. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey ha reaccionado ante la inesperada y lamentable muerte de su novia. Foto: Getty | Univision.com 0 Compartir Por medio de un comunicado el actor expresó: "Estoy conmocionado y profundamente entristecido por el fallecimiento de mi dulce Cathriona". Foto: Getty Imagez | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Ella era una flor irlandesa verdaderamente amable y delicada, demasiado sensible para este suelo, para quien amar y ser amada era todo lo que brilla", escribió la estrella de cine. Foto: Getty Imagez | Univision.com 0 Compartir "Mi corazón está con su familia y amigos y con todos aquellos que la amaban y cuidaban de ella. Todos hemos sido golpeados por un rayo", finalizó el comediante. Foto: Getty Imagez | Univision.com 0 Compartir El cuerpo de Cathriona White fue encontrado en su residencia de Los Ángeles rodeado de pastillas y junto a una carta dirigida a Jim Carrey. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en TMZ reporta que la pareja terminó su relación el 24 de septiembre. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Ese día, la joven de 28 años tuiteó un "mensaje de despedida": "Cerrando sesión en Twitter. Espero haber sido una luz para mis amigos y familiares". Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Los primeros reportes apuntan que Cathriona murió de una sobredosis. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto a su cadáver fueron encontradas varias pastillas. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir En el lugar también se encontró una nota suicida dedicada a su ex pareja. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Fue en 2012 cuando Jim y Cathriona se conocieron. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Meses después comenzaron su noviazgo. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Tuvieron una pausa en su romance, pero decidieron regresar en mayo. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Cathriona White era una reconocida maquillista irlandesa. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El famoso comediante no se ha expresado sobre este desafortunado acontecimiento. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Se desconocen los motivos por los que pusieron fin a su relación. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Tampoco se hizo público el contenido de la nota suicida que dejó a su ex novio. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda una gran pérdida para el comediante. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir

“Carrey utilizó un nombre falso para obterner drogas que luego la joven utilizó para quitarse la vida”, declaró Filippo Marchino, abogado de la pareja, en conferencia de prensa.

En la red ha estado circulando una fotografía, originalmente publicada en la página del semanario, donde se observa el extenso mensaje de Cathriona, en el que expresaba: “Esto es lo que me diste: herpes y papiloma, y quiero que te disculpes por ello aunque no te importa (…) Te conocí, me introdujiste a la cocaína, a ir con prostitutas, al abuso mental y las enfermedades ."



Aquí el fragmento que se reproduce de la carta suicida de Cat White en el que acusa a Jim Carrey de introducirla a las drogas y maltratarla psicológicamente. Grosby

Además, hace hincapié en señalar “nunca tuve un abogado así que podría tomar tu dinero, pero probablemente voy a meterme en problemas por enviarte este mensaje."

Carrey, quien ha manifestado una conducta errática desde entonces y luce desmejorado, no se ha quedado callado ante las acusaciones y ha declarado que ésta es una nueva extorsión de parte de la familia White.



Tras la muerte de su ex novia, Jim Carrey vuelve a salir en cita romántica Jim Carrey le ha dado una nueva oportunidad al amor, después de que en octubre de 2015 su ex novia, Cathriona White, se quitara la vida. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Los paparazzi captaron al comediante saliendo del restaurante Katsuya, y se veía muy feliz junto a la hermosa chica. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Jim le hacía bromas y no paraban de reír. ¡Estuvieron tres horas en el lugar! Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La compañera de la estrella de Hollywood es una mujer muy atractiva. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Salieron por la puerta trasera del establecimiento, donde ya los esperaba el automóvil. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Partieron en el carrazo del actor. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este es el lugar donde la parejita pasó tres horas disfrutando de una romántica cena. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Nos da gusto ver que Jim se ha recuperado tras la muerte de su ex novia. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Así lo vimos en el funeral de su ex novia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El funeral de Cathriona White se realizó en Irlanda. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Decenas de sus familiares y amigos acudieron a despedirse. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Jim Carrey ayudó a cargar el féretro. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se notaba su pesar. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Imágenes del funeral de Cathriona White. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Varios niños caminaron al lado de la carroza. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carrey llegó a Irlanda horas antes del entierro. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Formó parte de los actos fúnebres de su ex pareja. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Todo se llevó a cabo en la ciudad natal de la chica, Cappawhite. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el deceso, el actor se mostró afligido. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Se encontraron varias notas de suicidio junto a Cathriona. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Una de ellas iba dirigida a Carrey. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cientos de personas se juntaron para el funeral. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cargaron el ataúd por varias calles. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir La ceremonia fue en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima del poblado. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cathriona tenía 30 años. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir



“Siento que estoy siendo extorsionado por [Filippo] Marchino (abogado de la familia), ya que este caso había sido archivado. Hay un profundo engaño detrás de estas falsas afirmaciones… tal comportamiento es inimaginable. No daré una segunda oportunidad a estos cargos fraudulentos.”

A pesar de las enérgicas declaraciones del célebre intérprete de Ace Ventura, los abogados aseguraron que “Jim Carrey está tan desesperado para que la verdad sobre su conducta no se sepa públicamente. Una de sus últimas entrevistas en un evento público, muestran a un Carrey incoherente y trastornado. Definitivamente necesita ayuda”.