Responden qué hay de cierto sobre la muerte de Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla

Una vez más, esta semana volvió a cobrar fuerza el rumor de que Yolanda Saldívar, convicta por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla, había fallecido en la prisión Montain View, en Gaterville, Texas.

Desde que Saldívar fue encarcelada, en el 1995, han sido varias las ocasiones en las que se asegura que la mujer, de 56 años, ha sido hallada sin vida en su celda. En las pasadas horas, a través de la red social Facebook, se propagó que en esta ocasión sí la información era verídica, por lo que varios medios contactaron a las autoridades para conocer el estado de salud de la convicta.

De acuerdo con la estación de televisión KSAT, el oficial Robert Hurst, del Departamento de Justicia Criminal de Texas, aseguró que el rumor de que Saldívar había fallecido no es cierto. "Yolanda Saldívar no está hospitalizada, no está muerta", respondió.



Yolanda Saldívar nació en septiembre de 1960 en San Antonio, Texas. Es la menor de ocho hijos y creció en un hogar humilde. Trabajó para poderse pagar la escuela y estudió enfermería en la Universidad de Texas. A Saldívar le gustaba la música country, pero una de sus sobrinas le platicó de Selena y al escuchar 'Baila esta Cumbia', Saldívar no pudo sacar de su cabeza la música de la joven artista. Yolanda trató de acercarse a Selena, y le comentaron que primero tenía que acercarse con Abraham Quintanilla: "Le llamé tres veces y le mandé una carta", dijo Saldívar en una entrevista. Tras conocer al padre de Selena y ganarse su confianza, el club oficial de la cantante arrancó el 4 de julio de 1991, pero conoció a Selena en diciembre de ese año. Las dos se llevaron muy bien y poco a poco Yolanda se fue convirtiendo en su amiga, confidente y asistente. Selena no dudó en depositar su confianza en Yolanda. Por ello la nombró como encargada de las dos boutiques que tenía, una de Corpus Christi y la otra en San Antonio. Yolanda tenía autorización de firmar cheques y usaba tarjetas de crédito con el fin de adquirir cosas para las tiendas. En entrevistas con los familiares de Saldívar, indicaron que había un lazo tan fuerte entre ellas dos, que Selena le decía 'mom' o 'mamma'. La relación entre ellas era inquebrantable, pero las cuentas comenzaron a fallar. Selena y su familia se dieron cuenta de que Yolanda estaba desfalcando las boutiques y el club de fans. Destrozada por esta traición, a Selena no le quedó otro remedio que despedirla… pero no sería tan fácil deshacerse de Yolanda. La artista se comunicó con Yolanda y le dijo que faltaban otros papeles y se citaron el 31 de marzo cerca de las 11 de la mañana. Pero lo que nadie sabía es que días antes del asesinato, Yolanda había comprado un revólver, el cual según ella era para defensa propia... Aquél 31 de marzo, Selena salió sola de su casa y llegó al motel Days Inn. Se dice que ahí tuvieron una fuerte discusión y que Yolanda sacó el arma de fuego. Yolanda dijo que la sacó para amenazar a Selena con quitarse la vida si era despedida, pero sin querer se le disparó el arma. Uno de los disparos entró por la espalda de Selena y perforó una de sus arterias principales. Cuando corrió al lobby del hotel para pedir ayuda, ya era demasiado tarde. Perdió mucha sangre y cuando llegaron los paramédicos a auxiliarla, su pulso era casi imperceptible. Selena fue llevada de urgencia al hospital Memorial, pero fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde. En tanto, Yolanda se encerró en su camioneta por nueve horas y no paró de pedir disculpas y decir que todo había sido un accidente. Después de entregarse a las autoridades, Yolanda fue sentenciada en octubre de 1995 a cumplir una cadena perpetua. En 2014 se corrió el rumor de que Yolanda saldría libre en enero de este año, sin embargo eso fue sólo una mentira. Según la ley, podrá pedir su libertad hasta 2025, 30 años después del crimen de Selena. Estando en prisión, Yolanda ha concedido entrevistas a diferentes medios y en todas ellas ha caído en contradicciones y ha insinuado que sabe grandes secretos de la cantante. "Selena es una persona que se da a querer. Yo no puedo aceptar que ya no esté aquí, nunca voy a aceptarlo". En prisión, ha dicho que Selena sufría mucho con su matrimonio y que al lado de Chris Pérez no era feliz. También ha dicho que Selena tuvo un amorío con un cirujano, que hay videos de la supuesta pareja y que ella los tiene en su poder... Tras las rejas, Yolanda ha dicho que está arrepentida: "Yo me arrepiento. Yo sé que las cosas hubieran sido de otra manera si la gente que estaba cerca de ella le hubiera puesto atención". A pesar de todo lo que Yolanda ha dicho sobre Selena, su familia y sus fans no han hecho caso y siguen adorándola como siempre. Será hasta dentro de 10 años que pueda pedir libertad condicional.

Aunque la prisionera ha solicitado en al menos seis ocasiones tener acceso a libertad condicional, pues alega que no premeditó el asesinato de Selena Quintanilla, la reina del texmex, sus peticiones han sido denegadas.

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua y se mantiene tras las rejas en Gatesville, Texas.

