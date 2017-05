Regina Orozco defiende sus curvas con fotos en ropa interior

Regina Orozco compartió con sus seguidores un par de fotos donde se le ve quitándose la ropa y así, en ropa interior, lo acompañó con un mensaje de aceptación a su cuerpo.

Tomada en lo que parece el patio trasero de un hogar, la famosa suelta la carcajada mientras se desprende de su ropa y enseña su ropa interior color negro.

Su mensaje, en la cuenta de Facebook Belleza Real, es el siguiente:





"Éste es mi cuerpo, el que está conmigo, el que me lleva y me acompaña. Éste es el cuerpo que veo, el cuerpo que ríe, que siente, el cuerpo que critico o que me da placer, el que apapacho o descuido, el que siente, el que protejo, el que alimento o rechazo. Es el que envejecerá conmigo y se transformará en polvo y después, no lo sé. Es mi cuerpo ahora, es mi amado cuerpo, no hay otro", subrayó la famosa.

Le siguió con otra imagen en el interior de la casa, en donde sólo aparece con sostén y habla de sus estrías tras dar a luz. En ella anotó:



"Mi piel tiene estrías, mis marcas de vida de cuando mis senos se llenaron de leche y pude amamantar a Sol. Mi vientre también tiene estrías y la piel muy amorosamente cedió su elasticidad para que gozara de ese pastel de chocolate y de mi embarazo. Mi piel tiene estrías porque soy un ser humano que ha permitido llenarse de placeres y de vida. Podría contar muchas historias y caminos vividos a través de mis estrías..."

Con este nuevo proyecto, Regina y otras personas quieren armar el debate sobre qué tan malo y/o grosero es insultar a alguien por su sobrepeso y enfatizar el amor hacia nuestro propio cuerpo.

Uno de sus mensajes reza: "¿De cuántas maneras se nos dicen a las mujeres gordas? ¿Cuántas se saben? ¿Cuáles son divertidas y cuáles hirientes? ¿Decirnos gordas es hiriente?"



Regina no ha sido la única celebridad en tener que defender su físico últimamente. Ariadne Díaz fue criticada en redes por su supuesto sobrepeso tras dar a luz y así respondió, tajante: