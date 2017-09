Chiquis Rivera

“Si no les gusta lo que posteo no me sigan”: Chiquis Rivera responde furiosa a las críticas por apoyar a Marc Anthony

“Si no les gusta lo que posteo no me sigan”: Chiquis Rivera responde furiosa a las críticas por apoyar a Marc Anthony

La cantante provocó una polémica en redes sociales por reafirmar y defender el duro mensaje que el astro de la salsa mandó al presidente Donald Trump pidiendo que "haga algo por Puerto Rico".

0 Compartir