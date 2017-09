"No deje a su gente morir así": Rihanna a Donald Trump sobre crisis en Puerto Rico

La cantante Rihanna se ha sumado a la lista de artistas que, a través de redes sociales, piden al presidente Donald Trump que tenga entre sus prioridades la crisis que atraviesa Puerto Rico después del devastador golpe del huracán María.

"Querido Donald Trump, probablemente ya ha visto esto. Solo quería estar segura. No deje a su gente morir así" escribió la cantante al mandatario desde su cuenta de Twitter, donde la siguen más de 79 millones de usuarios.

La intérprete de 'Umbrella' reafirmó el mensaje con la portada de un diario que describe las viscisitudes que atraviesan miles de familias en la isla del encanto.



Dear @realDonaldTrump I know you've probably already seen this, but I just wanted to make sure! Don't let your people die like this. pic.twitter.com/mDO848JAUx

— Rihanna (@rihanna) 28 de septiembre de 2017