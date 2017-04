La historia de una madre transgénero en India se hace viral por este anuncio

Gauri Sawant y su historia de vida como madre transgénero en India fueron documentadas en un comercial de Vicks que se ha vuelto viral.

En el anuncio es Gayatari, la hija adoptiva de Gauri, quien se encarga de narrar cómo es su relación y cómo, a pesar de los prejuicios, ha sido criada y educada por Sawant.

"Mi madre ha enfrentado muchos problemas en la vida y pasado por mucho pero siempre se ha hecho cargo de mi" cuenta Gayatari, 10 años después de su adopción, mientras corren imágenes de su madre acompañándola a la escuela.



"Todo el mundo me dijo 'no puedes ser una mamá, en el mejor de los casos puedes ser un papá y primero tienes que convertirte en un oficial de policía" contó Sawant en una entrevista con 'Your Story' sobre los primeros años de su vida en su natal Pune.

Gauri, nacida como Ganesh, perdió a su madre cuando tenía solo cinco años y, cansada de lidiar con el rechazo, dejó a su familia cuando tenía 17.

Con la ayuda de un amigo se puso en contacto con Humsafar Trust, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGTBQ en India, donde se conviritó en parte del equipo de comunicación y en una vocera, encargada de diseminar mensajes de autoaceptación.

Gauri también optó por transformarse en una "hijra", el tercer género reconocido por la Corte Suprema de la India y ha peleado porque el gobierno reconozca oficialmente la adopción de Gayatari.