Gael García 'vomita' de la risa en redes sociales en respuesta a Donald Trump

El actor mexicano Gael García respondió un mensaje de Twitter del presidente Donald Trump en relación a sus planes para construir un muro en la frontera con México y que los mexicanos paguen por ello.

"Eventualmente, más adelante para que podamos empezar pronto, Mexico pagará, de alguna forma, por este muro tan necesario" escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Vomitemos de la risa" replicó García, acompañando su mensaje con la onomatopeya de una carcajada histérica.



