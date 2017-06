Recordamos a la mujer que acusó primero a Eduardo Yáñez de abusador y alcohólico

"Es curioso cómo en telenovelas mi papá siempre interpreta al héroe, pero en la vida real es completamente lo contrario, drogadicto, racista y abusador de las mujeres". Esas fueron las palabras con las que Eduardo Yáñez Jr. habló de su papá, el actor Eduardo Yáñez, en un tweet un día antes del Día del Padre.



Funny how in telenovelas my dad always plays the hero , but in real life it's completely the opposite , drug addict , racist ,abuses women. — Eduardo Yanez Garcia (@EduardoYanezJr) June 17, 2017



Este tweet trae a colación una historia del pasado. Francesca Cruz, un actriz y periodista hispana, se casó con Eduardo Yáñez en 1996, pero siete años después, en 2003, interpuso una denuncia ante un juez de la Corte de Santa Mónica por abuso y agresión física.



En 2009, un año después de que firmara el divorcio, Francesca Cruz dio una entrevista a la revista TV Notas en donde contó su historia: “Primero se ponía agresivo y después pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, me empujaba, me pegaba; fue terrible lo que viví. Definitivamente ninguna mujer merece vivir eso [...] Si no entró [a prisión] fue por lástima y porque se lo pedí a mi abogado, y en lugar de agradecerme eso, siguió tratándome mal. No lo metí a la cárcel porque tiene un hijo y una madre, por los años que viví con él y porque no soy así”.

Una mujer conocida como Chanel Galindo en Twitter comentó la publicación de Eduardo Yáñez Jr.: "hace poco vi a tu papá, no me acerqué a él, pero estaba con esta chica África [Zabala] y él lucía feliz. Si yo estuviera ahí, saldría corriendo".



I saw your dad not to long ago, did not approach him, he was with that girl Africa he looked happy. If was here I would run for the hills 😂 — Chanel Galindo (@ChanelGalindo) June 20, 2017



La respuesta de Eduardo Yánez Jr. fue contundente: "eventualmente todos corren de su lado, eso hizo mi mamá, su exesposa y Ana Carolina da Fonseca también".



Eventually everyone runs for the hills , that's what my mom did , thats what his ex wife did , that's what Ana Carolina da Fonseca did ,same — Eduardo Yanez Garcia (@EduardoYanezJr) June 20, 2017



Cuatro días después del tweet de su hijo, en entrevista con El Gordo y La Flaca, Eduardo Yáñez respondió: "Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, porque mi vida tampoco ha sido el ejemplo para nadie".