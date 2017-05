La tierna reacción de una niña con leucemia al conocer al Príncipe William

Siguiendo los pasos de su madre, la Princesa Diana, el Príncipe William compartió un emotivo momento con Daisy Wood, una niña de seis años que recibe tratamiento por leucemia en el hospital Royal Marsden.

Durante el breve encuentro con Daisy, y su madre, el Príncipe bromeó con ambas, mientras ayudaba a que la niña se pusiera una etiqueta en la muñeca con su nombre.



@royalmarsdenNHS @royalmarsden The Duke helps put on Daisy's name tag @royalmarsdenNHS Oak Centre for Children and Young People. pic.twitter.com/pl9OLlX9Pc