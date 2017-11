El príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, se casará con la actriz estadounidense Meghan Markle el próximo año, según anunció este lunes Clarence House, residencia oficial del heredero a la Corona británica y padre del novio, el príncipe Carlos.

Harry, de 33 años, y Meghan Markle, de 36, se conocieron en mayo de 2016 en Canadá, cuando el hijo menor del príncipe de Gales y la fallecida Diana de Gales promocionaba en Toronto los Juegos Invictus, en los que participan militares veteranos.

La boda tendrá lugar en la primavera del año próximo en una fecha y un lugar aún por confirmar, según el comunicado oficial.



Desde la reina Isabel II, hasta el príncipe Carlos, así como el hermano del novio, William (y sus respectivas parejas), se mostraron "encantados" con el compromiso matrimonial del hijo más joven de Lady Di y quinto en la línea de sucesión a la Corona británica.

"El príncipe Harry informó a su majestad la reina y a otros miembros su entorno íntimo familiar. El príncipe Harry pidió y recibió la bendición de los padres de la señorita Markle", se lee en texto publicado por Clarence House.



The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6