El momento en el que la princesa Diana confrontó a la amante (y ahora esposa) del príncipe Carlos

En la polémica biografía 'Diana: Her True Story in Her Own Words" el escritor Andrew Morton relata que la princesa, en los años más estables de su matrimonio tuvo una confrontación con Camilla Parker Bowles, amante, y ahora esposa, del príncipe Carlos.

En el libro, publicado por primera vez en1992, Morton reconstruye el momento en 1989 en el que Diana decidió presentarse en la celebración del cumpleaños número 40 de Camilla, sin invitación, para dejarle saber que su relación sentimental con el príncipe Carlos no podía continuar.

Aunque la princesa sabía que Parker y Carlos habían tenido una relación en los años setenta, las grabaciones que compartió con el biógrafo reveladas por NBC, muestran que ella creía que no la habían interrumpido.



"Sé lo que está pasando entre tú y Charles y solo quiero que lo sepas" cuenta el autor de la obra sobre el diálogo que Diana sostuvo con Camilla, "lamento estar en el camino, debe ser un infierno para ambos. Pero sé lo que está pasando, no me traten como una idiota" contó la princesa a Morton.

"Tienes todo lo que siempre has querido. Tienes a todos los hombres de mundo enamorándose de ti y tienes dos hijos hermosos, ¿qué más quieres?" fue la supuesta respuesta de Parker.

Aunque Diana y Carlos eventualmente se separaron, y ella tuvo su propia historia de amor, este momento es recordado por Lady Di como el "más valiente" de su matrimonio.