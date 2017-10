¿Quién dice la verdad? Las amigas de Karla Luna no creen a Karla Panini

“No es cierto que ellas estaban bien. ¿A poco quedarías superbién de amigas tras algo así?”, comentó Karla Flores, una de las amistades más cercanas de Karla Luna, a la pregunta de si la difunta comediante se llegó a reconciliar en vida con quien fuera su compañera y “hermana” en ‘Las Lavanderas’, Karla Panini.

Karla Flores se refiere a uno de los grandes escándalos de los últimos años en el mundo del espectáculo en México. Karla Panini y el entonces esposo de Karla Luna, Américo Garza, tuvieron una relación a espaldas de la ahora difunta. Panini y Garza terminaron por casarse y viven juntos.



A Karla Luna le dolió más “la traición” de ella que la de él, contó Lorena García a Univision Entretenimiento. Lorena conoció a Karla Luna hace más de una década y vivió el despegue de su carrera junto con Karla Panini, antes del furor de ‘Las Lavanderas’.

“Ellas se convirtieron en más que hermanas, era impresionante la confianza que se tenían. No lo podíamos creer”, añadió Lorena que era también amiga de Karla Panini. Todo cambió cuando salieron a la luz unos mensajes privados entre Panini y Garza que confirmaban que había algo entre ellos.



El productor Oscar Burgos se puso en contacto con Karla Panini, quien recomendó a Karla Luna para comenzar un programa pedido por una cadena de televisión local en Monterrey, Nuevo León. Ellas se hicieron famosas en el programa de 'Las Lavanderas' que comenzó a mediados de 2003. 'Las Karlas', como las llamaba parte del staff de producción, comenzaron a cimentar la amistad que ya tenían. Ambas pasaban por poco los 20 años de edad. Junto con su proyecto crecía la amistad que tenían, de pronto, además de los viajes de trabajo, ambas se daban tiempo de pasear de fin de semana e ir a eventos sociales rodeadas de amigas de ambas. 'Las Comares' se volvieron populares y su programa era ya uno de los más vistos en la televisión de cable de México, con alcance en Latinoamérica y parte de Europa. Y era su sólida amistad lo que permitía que las bromas en el show fueran más pesadas y divertidas. El éxito del programa era imparable y estrellas del nivel de Jenni Rivera iban de promoción a la emisión nocturna, siendo también parte importante de las entregas de premios del canal de cable. En medio de la fama, Karla Pannini se casó en 2009 con su productor Oscar Burgos en Monterrey. A la fiesta acudieron varios famosos como Adal Ramones y Ceci Gutiérrez. Su boda religiosa fue todo un suceso en Monterrey. Algunos medios criticaron el atuendo de Karla, pero ella sólo se rió de las burlas. El matrimonio de Karla Panini y Oscar seguía con normalidad y se convirtieron en papás del pequeño Gabriel. El éxito del programa, ellas se llamaban hermanas y las crisis maritales de Luna las compartía con Panini, quien la aconsejaba para salvar su matrimonio. Vivían una evidente complicidad. Incluso, completaban frases al hablar y parecían ser el mejor apoyo una para la otra. La exitosa mancuerna comenzó a hacer show por el territorio mexicano, pero algo andaba mal. Algunas bromas comenzaron a verse incómodas y la hermandad aparentemente estaba fracturada. 'Las Lavabderas' terminó en noviembre de 2014. Oscar Burgos se separó de Karla Pannini y siguió con la amistad de Karla Luna, después de que terminó el programa. Karla Panini comenzó a salir sola y se alejó de Luna para tener otro grupo de amigos, así como una nueva pareja de la que se sabía poco. Pannini compartía momentos con su hijo Gabriel, pero aun no revelaba quien le había robado su corazón. Mientras Luna se enteraba de que sufría cáncer, Pannini se casaba con Américo -el esposo de quien fuera su hermana. El 13 de junio de 2016, Américo y Karla compartían su felicidad con familia y amigos. Durante el proceso de la enfermedad de Luna, Panini hizo visitas al hospital, donde ambas platicaban. Aparentemente el tema de Américo no dañó demasiado la relación que tenían. Oscar Burgos acompañó a Karla Luna en su proceso de cáncer. Tras la muerte de Karla Luna, Pannini tuvo que cancelar sus redes sociales, luego de filtrarse un supuesto mensaje de Twitter poco sensible aobre la muerte de la 'Comare Morena'.



“Yo le dije a Karla Luna: ‘No me voy a pelear con Karla Panini, no me hizo nada, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando’. Yo me orillé con Karla luna, no por ella, sino por el lado de la razón. A mí no me gustaría que me hicieran eso”, afirmó Lorena, quien vio sufrir “mucho” a Karla Luna. “Fue horrible”, manifestó.

Karla Luna murió de cáncer en septiembre, tenía 38 años. Dejó atrás 4 hijos, dos de los cuales, los más pequeños, tuvo con Américo Garza. Sara Valentina y Nina Victoria tienen ahora ocho y cinco años y están al cuidado de su papá.

Las palabras de Lorena y Karla Flores contrastan con quienes afirman que 'Las Lavanderas' habían llegado a una reconciliación y con un mensaje que Karla Panini publicó en su cuenta de Instagram sobre su relación con Luna.



Karla Panini rompe su silencio y contesta, una a una, todas las acusaciones en su contra



En la publicación, Panini relata que, al principio, intentó poner un freno a sus sentimientos por Américo Garza y que fue solidaria con Luna durante su enfermedad.

“La apoyé cada día, cada noche" escribió la comediante, "le di la mano en cada quimioterapia, en cada risa, en cada lágrima, en cada show, nadie puede fingir amar a una hermana” agregó.

En su recuento Panini también explicó que Luna y Garza no eran felices en su matrimonio, "ya era una relación deteriorada, ellos decidieron separarse oficialmente" afirmó, y que su romance inició después de que tomaran esta deteminación.

"Al pasar el tiempo Karla y yo hablamos y dejamos el pasado atrás" aseguró Panini "ella me llamó, nos perdonamos ambas y nos despedimos riendo, como siempre lo hicimos", concluyó.



