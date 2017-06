Querida JLo: me convenciste de que estás loquita de amor por A-Rod y ahora tengo miedo

Querida Jenni ,

Perdona el exceso de confianza, pero créeme cuando te digo que en los últimos meses sé mucho más de ti que de mis primas y mis amigas de infancia, no te miento. ¡Es que estás en todas, muchacha! Y ahora que andas de novia de Alex Rodríguez no pasa un día sin que lea algo sobre tus viajes, comidas, ropa, tratamientos de belleza y lo último, tus abdominales.

Cuando vi que respondiste al escándalo que causó tu foto con la barriga por fuera en Instagram, decidí escribirte porque una vez más me convenciste de algo: si lees los comentarios de tus fans, seguro podrías leer mi cartita. En estos días le estás dando duro al español, por lo que hacerlo en voz alta te permitirá practicar más.

Bueno, hablándote en arroz y habichuelas, de una boricua a otra, te confieso que d e lo primero que me convenciste fue de tu talento. Antes de la gira que hiciste con Enrique Iglesias, para mí eras la muchachita aquella que Marc Anthony presentó en un concierto en Bayamón, Puerto Rico y que años más tarde hizo llorar a Dayanara (ya recordarás por qué).

Ay mujer, pero no sabes cómo casi infarto de orgullo cuando vi el show que presentaste en Newark, Nueva Jersey. Es que Jenni, tú del 'block' del Bronx tendrás la actitud fuerte, pero el talento, eso lo heredaste de tus parientes boricuas. Te veía y pensaba, 'Cristo amado, es como Iris Chacón, pero en la versión hollywoodense', con muchos más recursos.



Después de eso, me ha alegrado mucho todo lo que has logrado y que crecieras en todos los sentidos tras divorciarte del eclipsante Marc. Eres otra y eso, lo creas o no, nos llena de orgullo a las demás, nos motiva a querer ser como tú: guapas, exitosas, regias, dignas de tener novios más grandes, más pequeños, como nos de la gana porque sabemos quiénes somos. Por eso es que me atrevo a hablarte de algo tan íntimo como es tu relación con Alex Rodríguez.



En un principio pensé que te estabas divirtiendo y nada más, pero ese viaje que has dado con el hombre a París me alarmó. Estás, como diríamos en Puerto Rico, "enchulá". Y créeme, no te lo critico. El único problemita es de quién.

Alex Rodríguez, nadie puede negarlo, es un hombre guapo y exitoso. Talentoso como pelotero y aparentemente en los negocios. Según las malas lenguas, está bien dotado y es una estrella en la cama (¿a quién le amarga un dulce?). El único defecto que le veo es que por mucho tiempo ha mentido, públicamente y hasta bajo juramento. Mintió sobre asuntos tan delicados como el consumo de esteroides y luego, cuando se suponía que nunca más habría tocado alguna sustancia incompatible con su profesión, admitió que utilizó hormonas de crecimiento. ¿Te acuerdas ese escándalo?





Le mintió a la prensa, a los fans, a sus compañeros de equipo, a la que fue su esposa... En fin, que tú y yo también hemos mentido, pero no puedes negar que nuestros embustes no son tan película como los de tu "macho bello". Al menos en tus redes sociales no he visto que publiques cosas como las que se ha atrevido este muchachón. ¿Recuerdas cuando el año pasado se inventó que había visto algo en Home Depot y resultó que su supuesta foto había sido viralizada por otra persona antes? Parecería incapaz de abandonar ese vicio.

Mi mamá, desde que era niña me enseñó que el gato macho se capa una sola vez. Sé que a estas alturas poco te importa que mintiera y hasta podrás pensar que soy una metiche, pero solo te lo digo porque, como te diría doña Lupe, 'no quiero que sufras, mamita'. Si una tristeza gigante detiene tu paso, nos detiene a todas, porque mira que nos has abierto puertas en el mundo de la moda, el cine, la televisión y el showbiz estadounidense, por recordarte alguno.



Cameron Díaz, Kate Hudson, Madonna, todas ellas son conocidas tuyas, ¿ya les preguntaste dónde patinó la relación de ellas con tu galán? Digo, no estaría de más que les eches una llamadita.

De corazón, mi "bori", te sugiero disfrutarte la relación, pero no te claves. Tampoco lo promuevas ni intentes que a los demás nos caiga bien. Deja que sea el propio A-Rod, con sus acciones, quien nos enamore, quien nos deje saber que no saldrá corriendo detrás de otra famosa y después pondrá cara de "yo no hice nada".

Que más quisiera yo, que verte de 80 años junto a un reformado Alex Rodríguez, disfrutando de los nietos que les den Natasha, Ella, Max y Emme. Si me preguntas hoy, no creo.

De eso, Jenni, tendrás que convencerme.