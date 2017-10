¿Qué le pasa a Jomari Goyso? Su enfado en Despierta América esconde un asunto personal

“Quiero pedir disculpas a la audiencia de Despierta América”, comentó Jomari Goyso en su Instagram poco después del arrebato que le llevó a dejar el programa en vivo. Lo que se vio delante de cámara se calmó en seguida. Jomari y Ana Patricia conversaron minutos después, todo se aclaró. No existe pleito entre ambos. Lo que quedó en el aire es qué llevó a Jomary a explotar en ese momento.

“Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar de ese sentimiento”, manifestó el reportero digital de Mira Quién Baila. Jomary no ha dado más detalles sobre su situación, aunque sí ha dejado saber que se encuentra emocionalmente afectado.



“A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo”, dijo.

Este martes, Jomari volvió a intervenir brevemente en Despierta América, en este caso vía telefónica para confirmar que regresaría al programa el miércoles. Lourdes Stephen, la conductora del segmento ‘Sin Rollo’, trató de entender mejor qué fue lo que hizo ‘clic’ en Jomari. Él, muy educado, declinó la invitación a profundizar sobre el asunto en ese momento.

La doctora Nancy Álvarez se refirió a Jomary como una persona con mucho carácter y temperamento, pero buen corazón, aunque calificó al reportero de “niño malcriado”.



La dura infancia de Jomari



Jomari ha confesado en varias ocasiones que tuvo una infancia difícil, hasta el punto de haber tratado de suicidarse en varias ocasiones.

“Yo amenazaba por tirarme por la ventana”, dijo a Despierta América en 2014 en una emotiva entrevista en la que explicó que le resultaba “más duro” vivir que quitarse la vida.

“Por muchos años yo estaba enfadado con Dios, yo no entendía cómo me podía pasar tanto”, comentó Jomari.

En declaraciones a Primer Impacto en 2015, Jomari contó que se fue de casa cuando tenía 13 años y dijo tener el “alma rota”, aunque realmente nunca ha dado muchos detalles sobre sus pesares durante la niñez.



“El abuso que yo he tenido ha sido de muchas maneras, yo he sido gordito y he sido abusado por ser gordito”, manifestó. Desde entonces, Jomari trató de dejar atrás todo aquello, de no ser “el niño abusado, frágil y débil” nunca más.

El peor momento de su vida fue la muerte de su abuela, quien realmente entendió lo que él pasó cuando era pequeño. Él se creía “inferior” y era “muy sensible”, algo que le hizo sentirse diferente.

“Yo nací en una familia muy linda”, aseguró Jomari, al tiempo que se refería a su relación su padre, quien fue muy exigente con él. “Él pensó que mi sensibilidad y mi diferencia era un error”, declaró. Con los años y terapia, el ahora reportero de Univision dijo darse cuenta de que su padre solo pretendía hacerle fuerte.