¿Problema maritales? Bárbara del Regil responde sobre las habladurías de su matrimonio

Bárbara del Regil protagonista de ‘Rosario Tijeras ’ rompe el silencio y por primera vez reconoce para Univision Entretenimiento que sí ha tenido problemas maritales, a casi tres meses de matrimonio con el empresario mexicano Fernando Shoenwald: “Cada día trabajamos para ser mejores, para que la relación siempre vaya mejor y si nos peleamos por algo, hablarlo para que no pase a mayores, así como es la vida”.

En febrero del 2016, cuando Bárbara y Fernando eran novios, se enfrentaron en una fuerte discusión que la revista mexicana Tv Notas difundió a través de un audio, donde se escucha a la pareja discutir y él joven le pedía se fuera de su casa, por supuestamente estar coqueteando por WhatsApp con algún amigo.



Bárbara de Regil vive enamorada, conoce al galán que le robó el corazón Fernando Schoenwald quien le quita el sueño a la guapa Bárbara de Regil, ellos comparten una hermosa historia de amor que llegó al altar a finales del mes de abril de este mismo año. Fernando Schoenwald no tiene nada que ver con el ámbito artístico, él es abogado de profesión, pero se dedica de lleno al ámbito de construcción e inmobiliario. Fernando se le relacionó sentimentalmente con la actriz Jacqueline Bracamontes, con la que vivió un fugaz romance, aunque todo indicaba que las cosas terminarían en boda. La relación de esta bella pareja inició hace más de 2 años, y fue justo cuando ella disfrutaba del éxito de 'Rosario Tijeras' en México cuando Fernando le pidió que fuera su esposa para toda la vida. Fernando le entregó el anillo de compromiso a Bárbara en Chicago, mientras la hija de la actriz era espectadora del hermoso momento por el que pasaba su madre. Fernando ha demostrado proteger a Bárbara y a Alexa, primogénita de la actriz, pues cuando el padre biológico de la menor trató de demandarla por no poder ver a su hija, él la defendió y hasta propuso emprender acciones legales contra él. La relación entre ellos desde un inicio transcurrió de una manera inimaginable, casi como un cuento de hadas, pero fue a principios del 2016 cuando la revista 'TVNotas' difundió un audio en el que se escucha a Fernando acusar a Bárbara de infidelidad. Bárbara dijo que eso era mentira y que seguía con planes de casarse con Fernando, por lo que el audio quedó sólo como un chisme y nunca más volvieron a hablar del tema. Bárbara no duda en demostrarle su afecto en cada momento a su ahora esposo, pues aprovecha cualquier ocasión para tomarse fotos y compartir su inmenso amor con todos sus seguidores. Fernando también pasa largas horas a la semana en el gimnasio, tal cual como lo hace la escultural Bárbara. La pareja decidió casarse en una hacienda en Querétaro, en donde compartieron con más de 200 personas una noche llena de magia y mucho amor. Cuando el sacerdote que los casó ambos no pudieron contener el llanto, pues al fin vieron cristalizado el sueño de casarse y formar una nueva familia. Bárbara ha declarado en varias ocasiones que se quiere convertir en madre por segunda vez en cuanto sea posible, pero ahora se está esperando porque próximamente arrancará la grabación de la segunda parte de 'Rosario Tijeras'. "Tú eres Mi sueño hecho realidad" se puede leer en las múltiples fotos que la actriz comparte con su esposo en redes sociales. Al parecer está viviendo la mejor etapa de su vida. Fernando ha entendido a la perfección la carrera de Bárbara y es por eso que la acompaña a todos los eventos sociales y es el más feliz desfilando en las alfombras rojas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

La prima de Marco Antonio Regil, reveló la forma en la que enfrenta sus problemas: "No me molesta ni me afecta que hagan esas publicaciones de lo que pasa en mi casa, problemas todos tenemos, lo importante es saberlos solucionar y yo lo sé solucionar. Lo bueno es que existe la comunicación y que hablamos de todo para que no vuelva a pasar, eso es lo importante”.

La joven de 30 años dio vuelta a ese capítulo de su vida y aprendió junto con su esposo a arreglar sus diferencias en privado: “Ahora lo hablamos en el momento y calmados, a ver esto nos molesta no vuelve a pasar, lo demás no me importa, que hablen, que digan, yo sé cuál es mi verdad, qué es la que estoy viviend. A mí sólo me importa mi esposo, mi hija, mi casa y ya”.



Bárbara quien también tiene una hija de una relación anterior (Alexa Regil), está entusiasmada por el éxito de ‘Rosario Tijeras’, pues comenzará a grabar la segunda temporada en breve: “Próximamente voy a empezar a grabarla ya. Fue un esfuerzo físico muy fuerte, pero le fue muy bien en México y le está yendo muy bien aquí en Univisión, así que pronto empezaremos con la segunda parte de ‘Rosario Tijeras ’”.



Bárbara del Regil ha compartido en sus redes sociales la estricta rutina de ejercicio que lleva para tener un escultural cuerpo y sus seguidores le piden que comparta más contenido, por lo que podría hacerlo de manera más formal: “Tal vez en un futuro haga una página, un canal por internet sobre ese tipo de tips, porque veo mucho que la gente se motiva y me hace muy feliz que la gente me siga no sólo porque soy actriz, sino porque los motivo a hacer algo”.