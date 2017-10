Primero Johnny y luego Jomari: algo pasa en Mira Quién Baila que enfurece a todos

El presentador de Mira Quién Baila se enfrentó esta mañana con los jueces del concurso y con la presentadora de Despierta América, Ana Patricia Gámez, ya que él estaba en desacuerdo con la manera en que Johnny Lozada y Javier ‘Poty’ Castillo calificaron varias de las presentaciones de la quinta gala del programa.

“Yo te voy a una decir una cosa, ya no voy a dar mi opinión, de verdad, con toda sinceridad, yo escuchó a todo el mundo, porque no me sale levantar la voz, pero cuando digo algo de alguien me cortan automáticamente para justificarse o lo que sea (…) la gente me pregunta muchas veces si estoy enfadado, y sí, porque es mi personalidad, pero yo no soy una persona que voy a saltar a hablar. Yo me voy a quedar aquí, yo amo a todo el mundo (no a todo el mundo), no se preocupen si me ven enfadado, es que tengo que estar aquí porque mi jefe me dice que tengo que estar aquí”, dijo Jomari luego de haber comentado sobre la presentación de Ana Patricia y Dayanara Torres.



Horas más tarde el español usó su cuenta de Instagram para pedir una disculpa al público y a sus compañeros, ya que según él su intención no era la de “ofender a nadie”.



Ana Patricia acarició la pista con el fuego de este adagio Univision 0 Compartir



“Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectarme de ese sentimiento (…) A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo”, añadió Goyso en un mensaje que publicó junto a una foto de él junto a Ana Patricia.

Una semana antes, al finalizar la cuarta gala de Mira Quién Baila, Jomari Goyso presenció cuando durante una entrevista a Franco Noriega y Johnny Lozada, el último se levantó y se fue del estudio, mientras intentaban esclarecer lo que ocurrió entre el ‘Naked Chef’ y el excantante de Menudo.



Del pleito a la pista de baile: Johnny Lozada y Franco Noriega cara a cara El excantante del grupo musical Menudo, Johnny Lozada, fue el ganador de Mira Quién Baila en 2013, y así se ve ahora sin camisa y a sus casi 50 años. Por otro lado, Franco Noriega, quien quedó el domingo en peligro de eliminación, se enfrentó a Johnny Lozada durante su evaluación y aquí comparamos foto a foto los pasos de Johnny y los de Franco en la pista de Mira Quién Baila. Johnny Lozada estuvo en peligro de eliminación dos veces, pero fue salvado en la cuarta temporada de Mira Quién Baila: la primera vez, por los jueces; y la segunda, por el público. Franco Noriega estuvo en peligro de eliminación en la segunda gala de Mira Quién Baila pero fue salvado por los jueves, aunque el domingo no corrió con la misma suerte, y ahora depende del público. Puerto Rico celebró el triunfo de Johnny Lozada y semana tras semana el público apoyó al caballero de hierro con su voto. En su segundo baile, durante la competencia, el 'Naked Chef' dejó ver su torso cuando bailó el género urbano al ritmo de la canción 'Ginza'. Johnny llegó a la final del concurso junto a Pedro Moreno y Marjorie de Sousa, quienes quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente. Franco Noriega no tenía ninguna experiencia de baile antes de entrar al programa. Mientras que Johnny era uno de los integrantes del grupo Menudo y cantaba y bailaba en el escenario con el quinteto. Franco Noriega se hizo famoso por sus videos en las redes sociales donde cocina semidesnudo y muestra su increíble cuerpazo. Johnny fue presentador de Despierta América y actualmente es uno de los tres jueces de Mira Quién Baila. Franco Noriega bailó en su primera presentación el merengue 'Lo que no sabes tú'. En la novena gala, Johnny confesó que los jueces eran sus mayores rivales y vaya que estaba en lo cierto, porque a ninguno le gustó la técnica de su Charleston. Mientras que el 'Naked Chef' se enfrentó a los jueces en la cuarta gala, y los acusó de no hacerle críticas constructivas. Después de seguir en la competencia con el 62% de los votos del público, Johnny regresó a la pista para bailar un ritmo caribeño. La estrella siguió fuerte hacia la final. En la segunda gala, el peruano se enfrentó a Dayanara Torres en una presentación en donde no tuvo una bailarina que lo acompañara. Johnny se destacó durante toda la temporada, aunque Ninel Conde, quien fue juez, le pidió que fuera "más macho". En la tercera gala le alabaron la postura durante su baile, aunque lo criticaron duramente destacando más la labor de la bailarina que lo acompañaba. Johnny Lozada, de 49 años, en una foto para Mira Quién Baila (2013), es un cantante y actor nacido en Puerto Rico. Franco Noriega, apodado el 'Naked Chef', nació en Perú, tiene 28 años y fue nadador profesional.



“A mí encantaría seguir con esta conversación, pero yo te soy bien honesto: yo no vine aquí a pelear contigo y ni mucho menos a tratar de insultarte y a decirte las cosas cómo van. Con honor y para poder continuar en esta competencia… cuando él decida qué fue lo que dijo… me llaman y la hacemos (la entrevista)”, dijo Johnny Lozada al pararse y abandonar la entrevista.

Todo ocurrió luego de que Franco se enfrentara a los jueces y le pidiera que le hicieran más observaciones constructivas. Fue ahí cuando Johnny explotó y le refutó diciendo que, aunque le dijera lo contrario en las redes sociales, en el baile “y perdona que te lo diga, no lo estás haciendo bien”.



Johnny Lozada suelta el micrófono y abandona furioso un cara a cara con 'Naked Chef' Univision 0 Compartir



El pasado viernes Johnny se enfrentó por primera vez a Noriega y le pidió una disculpa públicamente durante la transmisión de Despierta América.