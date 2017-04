Univision Noticias es premiado por una prestigiosa institución internacional por dos trabajos infográficos

El jurado calificador del Premio Malofiej, uno de los más prestigiosos del mundo en materia de diseño infográfico, concedió a Univision Noticias dos premios en la categoría Breaking News por una par de trabajos publicados el año pasado.

Los catorce expertos infográficos que evaluaron 1,388 trabajos de 150 medios de comunicación de 33 países, acordaron reconocer la calidad del Interactivo: todas las mentiras de Trump y Clinton frente a frente y en un vistazo y también del Interactivo: Reconstrucción de los últimos minutos del vuelo del Chapecoense antes de estrellarse por falta de combustible.



La 24 edición de los Premios Internacionales Malofiej de Infografía, organizados por la SND-E, concede un total de 13 medallas de oro, 33 de plata y 91 de bronce.

La Nación (Argentina) y The New York Times (EEUU), han sido los ganadores del premio Best of Show en categorías impresa y digital, respectivamente, por los trabajos ‘Cobertura de las elecciones de 2015’ y ‘You Draw It: How Family Income Predicts Children’s College Chances’.

Las medallas de oro recaen en National Geographic, EEUU (3); La Nación, Argentina (2); The New York Times, EEUU (2); Dnevnik, Eslovenia (1); El Telégrafo, Ecuador (1), Fusion, EEUU (1); Jornal i, Portugal (1); The Guardian, EEUU (1); The Washington Post, EEUU (1).







En las categorías de trabajos en línea el jurado seleccionó entre 584 piezas de trabajo.

Fue este viernes cuando se anunciaron los ganadores durante la cena de clausura en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Navarra.



El equipo de @UniGraficos gana un premio @malofiej por el trabajo sobre las mentiras de Trump y Clinton. https://t.co/vLW2n8hENq pic.twitter.com/HnvSQ9s3Rg — Univision Noticias (@UniNoticias) March 31, 2017