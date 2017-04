Saturno, el planeta del tiempo y el karma llega con muchas sorpresas para tu signo

Acuario

Una relación sentimental enriquecedora

Mucho tacto y precaución durante esta etapa, acuariano. Sigue en tu trabajo y no te pongas a inventar otras cosas puesto que esa energía la necesitas para desempeñar responsablemente tus obligaciones y si empiezas a ausentarte de tu empleo en pos de otras cuestiones laborales te complicarías. Si no tienes pareja no te inquietes, todo llega a su tiempo. Con un poco de esfuerzo de tu parte podrás establecer un horario adecuado que te permita practicar deportes, descansar y no saltar comidas. El equilibrio interior en tu vida se manifiesta en forma de salud tanto mental como física y en una relación sentimental muy saludable y enriquecedora. Foto: Shutterstock | Univision

