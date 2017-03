Descubre cómo aplicar exitosamente el beneficio de la duda y evita malos entendidos

No hay nada que ayude más a mantener una amistad, una buena relación de trabajo, vecinos, amigos, y una pareja que saber conceder siempre el llamado “beneficio de la duda”.

Muchos problemas surgen por la precipitación, por quienes se dejen llevar por una apariencia, por haber entendido mal y no conceder a la otra persona la posibilidad de explicarse pues la mayor parte de las situaciones confusas tienen explicaciones muy diferentes a lo que parece, recuerda el viejo refrán de “las apariencias engañan”.

Los ejemplos son múltiples. En una pareja por ejemplo… el esposo tarda en llegar a la casa y no más está entrando por la puerta ahí está la esposa peleando: “¿Dónde estabas, por qué no me llamaste o me pasaste un texto, con quién estabas?”. El pobre hombre ni siquiera puede abrir la boca y lo que podía haber sido simplemente una pregunta sana sin ironía y con amor: “¿Qué te pasó?, me tenías inquieta, amor”. Y entonces abrir bien los oídos y la mente para enterarse que a su esposo le habían robado el celular en el mercado cuando estaba comprándole unas flores… y quería darle la sorpresa.

Otras veces, y es muy común, en los medios sociales sobre todo Facebook. Alguien contesta a una persona, la otra lo toma como personal, y se forma el problema. O, “¿por qué no me contestaste si estabas en línea?”, sin siquiera ponerse a pensar que posiblemente estaba “en línea” porque tenía el celular encendido pero que estaba ocupado haciendo otras cosas. ¡La mayoría de las personas no viven pegadas a un teléfono celular las 24 horas del día, también necesitan dormir, comer, bañarse, descansar, salir a pasear! No contestar no significa que estén ignorando a otros, es simplemente que quien exige le respondan enseguida no sabe respetar ni el tiempo ni el espacio de los demás y es alguien un tanto desconsiderado.



Si quieres mantener amor, amistad y armonía en tu vida concede siempre el beneficio de la duda. Cuando escuches algo que te parezca fuera de lugar no le des crédito enseguida, la gente suele ser muy exagerada y lo enredan todo. Si ven un hombre extraño salir de la casa de una vecina que está sola piensan lo peor, o viceversa, forman un chisme y luego todo se complica.

Conceder el beneficio de la duda salva amistades, parejas, evita enemistades, malas interpretaciones, errores, sospechas, tristezas. Si escuchas o lees algo que no te parece no saltes de forma agresiva enseguida sino pregunta, espera a ver las reacciones.

Hay ciertos tipos de dudas que son característicos de los signos y cuando se identifican nos ayudan a mantener siempre la mejor relación con los demás.

Entérate cuáles son las dudas de cada signo que alejan el amor, la amistad y las relaciones



Descubre cómo evitar las dudas que alejan el amor, la amistad y las relaciones ¿Sabes cuáles son las dudas más comunes de tu signo? , ¡Descubrelo! Las dudas de Aries

La capacidad ajena

La capacidad ajena

¿No te ha sucedido que te cuesta mucho relegar responsabilidades en los demás? Siempre te queda la duda que no podrán hacerlo tan bien como tú. Aries se caracteriza por ser de un temperamento dominante, ejecutivo, directo, como suele serlo el primer signo del zodíaco. Las dudas comunes se refieren a la capacidad ajena. Aries duda que los demás puedan hacer las cosas tan bien como ellos, que no se equivoquen, que nadie puede sustituirle en nada. Ese tipo de actitud le hace dudar de la eficiencia y cualidades ajenas. Las dudas de Tauro

Las primeras impresiones

Las primeras impresiones

Noble, cálido y sensual tu personalidad tiende a confiar en todos los que llegan a tu lado, pero como sueles guiarte mucho por las primeras impresiones puedes cambiar tu opinión en segundo si notas algo que es diferente a lo que esperabas. Entonces te preguntas "¿Seré yo, o será esa persona quien está errado?". Como sueles ser empecinado y terco muchas veces, una vez que te formas una opinión sobre algo o sobre alguien te cuesta mucho cambiarla y ahí está la fuente de las dudas tauranas. Las dudas de Géminis

¿Me habrán entendido?

¿Me habrán entendido?

Tu signo es muy comunicativo, inteligente, ágil de mente y un gran conversador. La duda te surge cuando tus palabras salen más rápido que tus pensamientos y abres la boca sin pensar las consecuencias. Luego te asalta la duda al escuchar los comentarios y las respuestas "¡eso no era lo que yo dije! ¡Yo quería decir otra cosa!" "¿Me habrán entendido?, creo que no". Las dudas de Cáncer

Sensibilidad herida

Sensibilidad herida

Siendo tan sensible, intuitivo, maternal y compasivo tus dudas más bien se refieren al aspecto sensible. Te cuestionas una y mil veces si debiste o no debiste actuar de una forma o de otra. Te sientes obligado a ayudar a todos, dar tu apoyo a los amigos virtuales o reales, y te queda siempre la duda si esa persona está bien, o no está bien, si pudiste ayudarla o no. Tu intención es siempre ayudar, explicar, y te preocupa haber herido a alguien cuando eso no ha sido tu propósito. Las dudas de Leo

La sinceridad ajena

La sinceridad ajena

Eres un signo real, y como tal te comportas. Por ese motivo se te acercan muchos aduladores que ensalzan tu Ego puesto que saben es tu punto débil. Sin embargo, ahí vienen tus dudas pues muchas veces cuando alguien es demasiado adulador contigo, se deshace en palabras de elogio y admiración hacia ti, empiezas a dudar "¿será cierto lo que me dice o lo hará para satisfacer mi Ego?" "¿Será el consejo de un buen amigo o las palabras de un manipulador que me está adulando?". Cuando descubres la diferencia, sales de la duda. Las dudas de Virgo

Lo que otros piensan

Lo que otros piensan

Siendo nativo de un signo tan perfeccionista siempre quieres hacerlo todo de forma impecable y tus dudas están asociadas a lo que los demás puedan pensar de ti. Te agobia vayas a ser mal interpretado, que tus esfuerzos pasen desapercibidos y los demás no valoren lo que haces. Por ese motivo terminas algo y te quedas con muchas dudas hasta que compruebas que has hecho lo que debías hacer. Las dudas de Libra

Indecisiones, cuestionamientos

Indecisiones, cuestionamientos

Las dudas de tu signo librano están unidas a una característica muy peculiar del mismo que es la indecisión. Las dudas en tu caso se refieren a preguntarte, después de haber dicho o hecho algo "¿Habré procedido bien? ¿Habré actuado mal?" y esas dudas pueden causarte ansiedad y estrés hasta que las resuelves y te cercioras que tomaste la decisión correcta, o de lo contrario, rectificas el error cometido. Las dudas de Escorpión

La vida sexual

La vida sexual

A ti como Escorpión te envuelve el tono sexual que te destaca y cuando estás junto a esa persona la duda mayor que te surge es "¿Lo habré hecho bien?" Solamente cuando tu intuición te indica que tu pareja quedó muy complacida, satisfecha y feliz con la relación íntima, y lo notas en sus ojos, gestos y miradas, es que tus dudas se disipan, mientras tanto te mantienes dubitativo. Las dudas de Sagitario

Las interpretaciones

Las interpretaciones

Eres un signo muy directo, espontáneo y sincero y tus dudas más bien se refieren a lo que has dicho, o hecho, y no lo que piensas hacer. Muchas veces habría sido mejor callar, y esperar antes de soltar la lengua. Esa duda es saludable porque te evitará muchos problemas. No implica que no seas sincero o falso, sino prudente. Si dudas ¡mejor no abras la boca! Las dudas de Capricornio

La eficiencia de los demás

La eficiencia de los demás

Como signo serio, disciplinado y responsable tus dudas están relacionadas con la capacidad de los demás para desempeñar tu trabajo, asumir tus responsabilidades, y ser el mejor de los amantes, tanto hombre como mujer. Sueles poner en tela de juicio cuando alguien te llega con una idea novedosa y hasta que no compruebas su efectividad lo dudas. Las dudas de Acuario

Tu ayuda a los demás

Tu ayuda a los demás

Independiente, humanitario, versátil, imaginativo y proyectado al futuro tu signo está siempre tratando de ayudar a los demás. Tus dudas surgen precisamente de esa inquietud puesto que nunca sabes si lo que estás haciendo es lo correcto. Siempre piensas que podías haberlo hecho de forma diferente, y en cuestiones sentimentales esto es un verdadero problema que a veces te quita el sueño. Las dudas de Piscis

La inseguridad

La inseguridad

Muchos piscianos son bastante inseguros y aunque les repitan una cosa mil veces tienden a quedarse con la duda, temerosos de perder lo que tienen o que le estén diciendo algo para complacerles o quedar bien. Solamente se disipan cuando comprueban cómo todos sus temores eran imaginarios. En el amor puedes proyectar una imagen de inseguridad que lejos de ayudarte, te perjudica.