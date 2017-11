Policía de Texas identifica y persigue al sospechoso de asesinar al cuñado de Gloria Trevi

"Conocí la droga a los 24 años. Mis dizque amigos me la dieron a probar y me gustó por 20 años y no de a poco sino de a mucho. Me metía hasta cinco gramos al día y poco a poco me fui quedando sin dinero y lo que me quedaba era para consumir. Junté billones de dólares y los gasté en droga y hombres", señaló la cantante en entrevista para el programa Don Francisco Presenta en 2009. Foto: Mezcalent.com | Univision

0 Compartir