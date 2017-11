Piscis – Viernes 3 de noviembre 2017: Cambios en tu manera de ver la realidad

Noticiero astrológico: La Luna se mueve a Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Hay una onda de transformación en tus planes de hoy por lo que debes ser prudente y no lanzarte inmediatamente a una aventura que puede ser complicada si obras alocadamente. No te impacientes a la hora de empezar o terminar una relación ya que ahora lo que más te conviene es mantener una actitud de espera y observación, las apariencia suelen ser engañosas y no debes dejarte llevar por impulsos emocionales, pisciano.

Amor

La Luna está en Aries, pero moviéndose ya al signo de Tauro donde estará en plenilunio mañana. Lo que está sucediendo en estos momentos en tu vida amorosa es una onda de renovación y rejuvenecimiento que te ayudará a salir muy bien de situaciones embarazosas y encontrar buenas respuestas a las interrogantes que te planteen.



Salud

Si te sientes algo inestable en horas de la mañana al ir transcurriendo el día te mejorarás pues los tránsitos planetarios en tu horizonte astral actúan de manera positiva en tu salud. Hay buenos efluvios astrales que te ayudarán en grado sumo.

Trabajo

Hay agitación laboral a tu alrededor que podría inquietarte haciéndote pensar en problemas inexistentes en tu trabajo. No te alarmes pues afortunadamente estás ahora en un ciclo productivo y lograrás cumplir tus objetivos a pesar de todo.

Dinero y fortuna

Para evitar malentendidos aclara todo muy bien, o sea, escribe todos tus contratos y pide recibos y comprobantes de tus asuntos económicos porque si confías solamente en la palabra y promesas de otras personas tendrías problemas.

