Piscis - Viernes 23 de diciembre: Se agilizan situaciones que estaban estancadas

Es tu tiempo de poner orden en tu vida amorosa y social en general ya que el fin de semana se vislumbra estupendo y mejor aún la culminación del año que atraerá a tu lado la energía vital que has estado deseando disfrutar desde hace tiempo, pero habías dejado de un momento a otro. Deberás aplicar sabiamente lo que has aprendido sobre ti mismo para no juzgar con dureza a tu pareja, sino más bien aplicar en todo momento tu proverbial empatía pisciana. Nadie es perfecto y tú también has errado en el pasado así que proponte a ti mismo ser dichoso, lo lograrás. En tus manos están las soluciones y los arreglos de una manera ingente y expedita.



publicidad

Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra moviéndose hacia Escorpión, que es del elemento agua como el tuyo. Mercurio y Urano siguen retrógrados.. Sabes por experiencia propia que ser feliz no es conseguir lo que quieres, sino querer lo que tienes y en ese sentido la dicha te envuelve si valoras bien tu vida amorosa como debes y sabes hacerlo Piscis.

Salud

¿Sabías que el tránsito de la Luna puede causar tensiones en tu sistema nervioso las cuales a su vez se reflejan en tu piel, tu estómago y el corazón si tratas de resolverle los problemas a todos? Lo más aconsejable es tomarlo todo con más calma y no exagerar en tus asuntos. Muchos problemas se arreglan cuando se combate el estrés.

Trabajo

Existe cierta tendencia a sentirte algo inseguro en tu empresa debido a rumores de despidos o cambios preocupantes a tu alrededor. No dejes que esas influencias te afecten el ánimo y sigue adelante porque se trata de chismes y revuelos que surgen con el tránsito planetario actual de Mercurio retrógrado.

Dinero y fortuna

Te propondrán un negocio o una compra que tiene que ver con propiedades o inversiones familiares. Atiende bien esa oferta porque es prometedora. Deja atrás todas las vacilaciones y actúa con decisión ya que hay dinero esperando por tus iniciativas, pero recuerda ser muy prudente durante este ciclo planetario.