Piscis – Viernes 2 de junio 2017: Cambian tus prioridades

Los efluvios planetarios que ahora te envuelven te dan un toque de claridad mental y de iniciativa para poner a funcionar tus planes económicos y ayudarte a ganar dinero e incrementar tu economía. Es un buen momento para inversiones. En cuanto a tus sentimientos más profundos hay una consolidación de tus relaciones y te sientes lleno de entusiasmo para sacar adelante tu vida amorosa y vivir una aventura apasionante con esa persona que te interesa.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Hay una onda de alegría en tu mundo interior que se refleja en todo lo que haces y te pone en control de las situaciones que te rodean. Estás más realista y con una actitud adulta y serena ante los problemas que surgen. Esto te dará el triunfo en el amor.



Salud

Cuida tus pulmones con esmero y no incorpores en tu organismo sustancias que puedan dañarte como humo de cigarrillos u olores penetrantes de insecticidas y desinfectantes. Mantén tus manos libres de suciedades y polvo en todo momento.

Trabajo

Estás a punto de comenzar en una etapa nueva en tu empleo. Si estabas sin trabajo y buscando una oportunidad laboral hoy se van a abrir muchas puertas y tendrás a tu disposición diferentes opciones que te permitirán escoger y decidir la mejor.

Dinero y fortuna

Las demoras y complicaciones de esta etapa que has superado ya no te volverán a importunar y ahora, si hubo demoras en tus gestiones económicas no te inquietes porque se trató de un mal momento astral que a partir de ahora se está superando.



