Piscis – Viernes 17 de noviembre 2017: Sientes algo muy especial hacia esa persona

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este viernes la Luna te inspira al mismo tiempo ocurren otros aspectos planetarios que inciden de una forma muy genérica en tu vida amorosa y familiar en general, pisciano. ¿Qué significa esto? Básicamente que tu pensamiento es muy reflexivo durante este período astral y entiendes cosas que anteriormente no comprendías bien. Te darás cuenta de lo mal que puedes haber juzgado a una persona que te ama y has herido inconscientemente, sin proponértelo. El próximo inicio de un nuevo año dentro de las próximas semanas marcará una etapa intensa en tu vida sentimental que irás experimentando desde ahora.



publicidad

Amor

La Luna activa tu intelecto, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. No te dejes impresionar ni hagas caso a rumores. Disfruta la vida y no te inquietes pues hay quienes se molestan cuando otros son felices y tratan de llevarles a su mundo de frustraciones y tristezas.

Salud

Si te has efectuado alguna evaluación clínica reciente y te dan un resultado alarmante no te quedes con la incógnita, busca una segunda opinión, explora todo y repite las pruebas. Lo principal es que te asesores bien y no te dejes llevar por primeras impresiones ni por lo que te digan charlatanes o improvisados.

Trabajo

Con el efluvio cósmico de la Luna en tu elemento estás en un ciclo muy productivo, pero también con muchas demoras y trabas a tu alrededor por lo que debes actuar con pies de plomo para evitarte problemas a la hora de lidiar con personas chismosas y enredadoras.

Dinero y fortuna

Es posible que surja un gasto inesperado, pero lo podrás transformar enseguida en una ventaja económica. Esta noche ocurren sucesos imprevistos que te colocan en una situación de ventaja y la posibilidad de ganar dinero en los próximos días finales del año.



Ritual para atraer esa persona que te vuelve loco