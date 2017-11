Piscis – Viernes 10 de noviembre 2017: Aumenta tu autoconfianza

Noticiero astrológico: Se acerca el importante trino de Saturno con Urano, 120 grados de diferencia entre ambos. No tomes nada como definitivo. Las situaciones sentimentales que ocurren ahora te servirán para fortalecer más tu vida amorosa en todos los sentidos e inclusive a encontrar a quien puede convertirse en alguien muy especial para ti. Debido a esta coyuntura astral estás algo descontrolado así que ten más cuidado con lo que comes y donde lo haces. Estás inclinado al descuido y podrías comprometer tu salud ingiriendo alimentos que no estén bien preparados. Con un poco de sentido común esto se puede evitar.

Amor

La Luna está en Leo en la fase cuarto menguante. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Toma los reveses y situaciones inesperadas de una forma constructiva para que continúes fortaleciendo tu vida sentimental de la manera en que ahora lo vienes haciendo. Felizmente lo peor pasó, si hubo problemas entre tú y tu pareja, y ahora se aclaran muchas cosas turbias.



Salud

Hay algunos malestares que pueden causarte inestabilidad en tu sistema nervioso y volverte ansioso en horas de la mañana. En lugar de recurrir a medicamentos improvisados revisa tu régimen de vida y efectúa los cambios pertinentes en tu hogar.

Trabajo

No temas a los cambios. Se consolida tu posición laboral y puedes mejorarla gracias a tu buena disposición. No te asustes por rumores de un despido o cesantía pues en estos momentos no existe para ti ningún pronóstico de esa índole si eres optimista.

Dinero y fortuna

Tus ideas son claras y precisas. Si tienes pensado comprar o vender algo para un negocio, ahora es ideal pues tus asuntos económicos marchan a buen ritmo y Saturno te ayuda a poner los pies sobre la tierra.

