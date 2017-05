Piscis – Sábado 6 de mayo 2017: Una importante decisión

Ahora que la Luna está en un signo del elemento aire es importante que aproveches tu tiempo y no te disperses en conversaciones inútiles con quienes no tienen nada que hacer y te perturban con chismes y habladurías. Si algo pasó entre tú y tu pareja, un amigo o alguien querido especial para ti es tiempo de perdonar. Si estás solo y decides empezar una nueva vida debes poner de tu parte para superar cualquier obstáculo y encauzarte en el sentido comprensivo y empático que tú, como pisciano, sabes ponerle a tus asuntos.

Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Es posible que te sientas algo incómodo con cierta actitud de una persona que realmente no ha entendido bien lo que tú sentías o querías decir. Toma todo lo que surja de una forma deportiva y reflexivamente.



Salud

No te sigas auto excusándote con esa historia de no tener tiempo para ejercicios. Si no has logrado bajar de peso como esperabas a pesar de las pastillas, las dietas y los licuados, la solución está en más actividad física. Muévete y será mejor.

Trabajo

Tu intuición será tu mejor aliada en una negociación importante en este día. Es muy posible que tengas que modificar tus horarios laborales, o tu estilo de vida, para poder incrementar tus ingresos y mejorar tus condiciones actuales de trabajo.

Dinero y fortuna

Si hay algo que no funciona bien espera un poco hasta que las mareas cósmicas hayan regresado a su ritmo normal. El dinero que necesitas está a punto de llegar a tu vida por una vía hasta ahora poco conocida por ti.

