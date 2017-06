Piscis – Sábado 24 de junio 2017: Novilunio, se abren nuevos horizontes

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles Univision

Planea un viaje, un nuevo proyecto, escribe cartas o manda correos electrónicos. Estás en un tono confiado y lo que hagas hoy, con la acción del novilunio, tiene el éxito asegurado. Es lo mejor que podía sucederte pues con Neptuno retrógrado en tu signo a veces sueles desalentarte por lo que está sucediendo. Felizmente verás como las cosas resultarán mejores de lo esperado. Una situación que estuvo confusa se empieza a definir y en pocos días verás resultados satisfactorios.

Amor

La Luna está en Cáncer en conjunción con el Sol, es el día del Novilunio de junio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás siguen directos. Es hora de buscar las palabras adecuadas para disipar temores en tu pareja, reafirmarle tus sentimientos y al mismo tiempo iniciar un romance con quien estás en estos momentos ilusionado. El área romántica está en su esplendor este fin de semana.



publicidad

Salud

No te dejes impresionar por comentarios de personas cargadas de problemas y achaques que estarán constantemente mortificándote con sus lamentaciones y tratando de crearte sentimientos de culpa.

Trabajo

No te apresures a cambiar de empleo pues no te conviene en estos momentos en que hay tantos planetas retrógrados influyendo en tu horóscopo. Espera un poco y verás como lo que te inquieta va a solucionarse positivamente. Con tu regente, Neptuno, retrógrado, no te convienen las acciones apresuradas.

Dinero y fortuna

Atiende todos los detalles y no pases por alto las observaciones críticas de tus amigos que conocen de economía y saben cómo manejar sus negocios, sobre todo si has iniciado un trabajo por tu cuenta, pues necesitas un buen asesoramiento, Piscis.

Prepárate, según tu signo, para recibir la noche de San Juan





Llega la Luna Nueva de junio con un gran impacto en tu signo