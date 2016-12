Piscis – Sábado 24 de diciembre: Se definen tus ideas

Se avecinan los últimos días del año y hay movimientos astrales muy favorables para ti, pisciano. Es muy bueno este tránsito planetario de la Luna en el elemento agua, afín al tuyo, porque ayuda a concentrarte en tus asuntos y no diluir tu atención en cosas que no te convienen y podrían causarte trastornos y problemas personales. Estás iniciando un ciclo productivo y es importante que dejes atrás viejos temores y métodos del pasado, y te abras al presente con más frescura, especialmente si has comenzado una nueva etapa en tu vida amorosa.

Amor

La Luna se encuentra en Escorpión. Todos los planetas están directos, excepto Mercurio que sigue retrógrado en tránsito por Capricornio, y Urano en Aries. Este es un día favorable para aclarar situaciones delicadas entre tu pareja y tú. Aprovecha la noche para una salida íntima, una plática sincera, una exposición genuina de tus sentimientos. ¿Hubo dificultades en tus relaciones personales? El arreglo es posible, pero debes poner de tu parte en todo momento.



Salud

No hay nada mejor para tu salud que una buena siesta al llegar a casa, y luego aprovechar la noche para distraerte y olvidar las preocupaciones personales. Asiste a un espectáculo educativo que eleve tu nivel cultural e intelectual, disfruta tu fin de semana y tu fin de año ¡no todo puede ser responsabilidades y trabajo, Piscis!

Trabajo

Mientras más concentrado y tranquilo estés mejor te saldrán las cosas. No te desalientes por los contratiempos que puedan surgir en tu empleo. Ni tampoco te hagas eco de los comentarios de los fracasados. Tú estás muy bien auspiciado y en la medida que te encauces en una dirección apropiada conquistarás el éxito y saldrás adelante en todo.

Dinero y fortuna

Planta bien los pies sobre la tierra, pisciano. Si confías exageradamente en la suerte y el azar para solucionar tus asuntos económicos o en la buena voluntad de terceras personas podrías incurrir en algún error de apreciación y colocar tus recursos en las manos menos indicadas.