Piscis – Sábado 2 de diciembre 2017: Un fin de semana muy divertido

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en Tauro acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. Surgen varios cambios en tus planes y proyectos económicos pues todo es posible este sábado y durante el resto del fin de semana. Aprovecha bien estas oportunidades y aumentarás tus ingresos. No insistas en conservar lo que ya no merece la pena como un empleo que te mantiene estancado o una relación sentimental o social que no te conviene, pisciano. Lánzate a nuevos retos si tu trabajo actual no te place. Todo puede cambiar positivamente si te lo propones. Lo importante es concentrarte en tus asuntos familiares y disfrutar este fin de semana feliz de amor con los tuyos.



Amor

Se acerca la superluna y desde ya te sientes excitado y en un tono entusiasta. Una cuestión engorrosa entre tú y tu pareja se resuelve de forma magnífica con la influencia lunar presente en tu horóscopo y las semanas finales del año 2017 serán excelentes en ese sentido.

Salud

Una escapada rápida a un sitio natural te ayudará notablemente a mejorar tu salud. El tiempo transcurrido en las montañas, una playa, un lago, un bosque o un lugar parecido se revertirá en muchas más horas de vida y energía para ti, Piscis.

Trabajo

El éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha que hoy está tocando tu vida para sacar adelante esos planes de trabajo los cuales hasta ahora has venido posponiendo y avanzar concretamente en tus tareas. Estrenarás empleo nuevo o responsabilidad nueva muy pronto.

Dinero y fortuna

Una persona que te debe dinero rehúsa pagar y deberás acudir a otros medios para lograr resultados. En todo momento mantén tu clase, circunspección y tono elegante y educado pues en esa manera de actuar estará tu ventaja.



