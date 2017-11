Piscis – Sábado 18 de noviembre 2017: El novilunio te acerca a tus metas

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Este es el fin de semana de los encuentros sentimentales impactantes. Conocerás a una persona que te enloquecerá. Aprovecha las buenas vibraciones planetarias actuales y dile que sí a quien de veras vale la pena, y te está buscando. Deberás luchar contra la resistencia a los cambios que hay en tus compañeros de trabajo y poner a funcionar tu sentido práctico para lograr avanzar en tu empresa. Tu actitud positiva será la llave que abrirá las puertas de tu éxito, pero siempre conjúgala con tu sentido común pisciano y la experiencia adquirida en el pasado.



publicidad

Amor

El mundo está lleno de buenas intenciones, pero muchas veces no coinciden con las ideas de otras personas. Si un gesto conciliador de tu parte, un regalo o una invitación no es bien recibida, no te agobies, recuerda que cada cual vive en su mundo.

Salud

Tranquilo, Piscis. No te alarmes por algún malestar ligero en horas de la mañana y sigue los impulsos que surgen de tu mundo interior. Muchos beneficios de salud se obtienen de un baño de inmersión relajante, o una actividad física intensa.

Trabajo

Atención, si te ofrecen una nueva posición el próximo lunes o una responsabilidad laboral pide algunos días para estudiarla antes de dar tu aprobación. Así tendrás más tiempo de pensar lo que mejor te conviene y podrás dar una respuesta más calibrada.

Dinero y fortuna

Podrías estar haciéndote demasiadas ilusiones y empezando a gastar cierto dinero prometido. Lo que aún no se ha firmado ni aprobado, aunque luce en papeles, no está en tu bolsillo y no debes endeudarte innecesariamente confiando en algo que está por las nubes.



Las psicofonías del embrujado Palacio de Linares en Madrid, España