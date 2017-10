Piscis - Miércoles 4 de octubre 2017: Consolidarás tus relaciones

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. Te sientes muy intuitivo y excitable sobre todo en el área sentimental, pisciano. Trata de entender lo que está sucediendo para que le pongas remedio. Las cosas a veces parecen de una forma cuando realmente son de otra y en este día es necesario que veas con claridad lo que está aconteciendo en tu relación para que no yerres. No te comprometas a realizar trabajos para los cuales no estás totalmente capacitado ni listo. La carga de la responsabilidad que te caería encima no se recompensaría con nada aunque te paguen más. Prepárate muy bien primero.



Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. El tono que ahora impera en tu signo Piscis es de osadía en el amor y de aventuras si estás soltero o soltera. Te aguarda un fin de semana muy movido, con invitaciones sociales que te sacarán de casa y te colocarán en situaciones divertidas, si sabes disfrutarlas y no dejas que el pesimismo o la nostalgia la estropeen.

Salud

No te desalientes si experimentas algún contratiempo en tus planes de salud, o si debido a un descuido has incumplido tus propósitos. Rectifica el error y sigue adelante.

Trabajo

El miércoles se presentará sumamente movido en tu trabajo o en el tipo de actividad que estás desarrollando. Si te disciplinas podrás solucionar de forma eficiente los cambios, tareas de última hora y otros asuntos similares que requerirán organización de tu parte y mucha ecuanimidad.

Dinero y fortuna

Lo que has estado deseando desde hace algún tiempo empieza a convertirse en realidad paulatinamente. Estás iniciando un período sólido en tu desarrollo económico y una persona solvente que vive en el extranjero o que tiene negocios fuera del país donde vives.

