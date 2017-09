Piscis - Miércoles 27 de septiembre 2017: Los problemas se superan de una forma proverbial

Noticiero astrológico: Hay un aspecto de 135 grados entre Júpiter y tu regente, el planeta Neptuno, y mañana Plutón entrará directo. Estarás resolviendo problemas familiares y de amigos. Te encuentras en una onda de soluciones y arreglos, tanto en tus asuntos amorosos como laborales. Este ciclo que ahora se abre ante ti en este miércoles que tienes por delante promete mucho, pero debes actuar con prudencia y no dejar que un falso optimismo te ciegue porque entonces no estarías haciendo bien las cosas.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Las noticias no podían ser mejores. Hay un reencuentro amoroso en tu camino. Ahora cuentas con el magnetismo personal para reiniciar una relación que ha estado algo fría en días pasados. Tu encantadora personalidad te ayudará a conquistar ese corazón que te elude.



publicidad

Salud

Protégete más contra los rayos ultravioletas del Sol pues tu piel está extremadamente sensible en estos momentos. Si tomas las medidas de salud adecuadas no hay por qué temer complicaciones ni dificultades posteriores.

Trabajo

Los asuntos personales no deben mezclarse con tu actividad laboral, pisciano. Tus problemas sentimentales se resolverán mejor si concentras tu energía en lo que haces diariamente en tu trabajo y no descuidas tus obligaciones. Cuando llegues a tu empleo evita comentar las cuestiones familiares con quienes no les importa.

Dinero y fortuna

Prepárate para una invitación social próxima. Aprovecha a plenitud los contactos que vas a efectuar en esas reuniones y las ideas que surjan en ellas para mejorar tu nivel económico. Una persona influyente busca tu cooperación. Ayúdala y te beneficiarás.



La Luna entra en Capricornio y te ayuda a realizar tus metas