Piscis – Miércoles 21 de junio 2017: Un toque de ternura que te cautivará

Un amigo querido te dará una gran alegría relacionada con niños en la familia o un nuevo trabajo, negocio o relación que significará algo lindo en tu panorama emocional. Las cuestiones que te inquietan tanto económicas como laborales están solucionándose, pero no debes impacientarte. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades. Así neutralizarás las vibraciones negativas de personas envidiosas que no soportan tus éxitos ni tu dicha amorosa.

Amor

La Luna se está moviendo desde Tauro hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer, que es muy compatible contigo, Piscis, del elemento agua. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados, los demás están directos. Hazlo todo como te indica tu corazón y a la hora de tomar esa decisión no te dejes imbuir por opiniones ajenas de quienes están tratando siempre de sembrar cizaña en una relación sentimental.



Salud

Es tu momento para reiniciar planes de salud que has dejado a medio hacer y sobre todo para no recaer en hábitos pasados superados. La vida te da ahora gratas sorpresas y emociones intensas que te causan alegría y estimulan tu sistema nervioso.

Trabajo

Hay buenas nuevas para ti, pisciano. Tienes frente a ti un día excelente y si estás descansando recibirás noticias propicias que te tranquilizarán si has estado preocupado por tu empleo o por el de los tuyos. Verás que las cosas no son tan graves como parecen.

Dinero y fortuna

Se avecinan negocios exitosos entre tú y otra persona que darán dinero dentro de poco tiempo. No te inquietes si algo tarda en llegar, ya bien sea una respuesta, cheque o pago, porque durante este ciclo ocurren demoras, pero luego se solucionan.



