Piscis – Miércoles 15 de noviembre 2017: Una actividad muy agradable

Noticiero astrológico: La Luna está en Libra, los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Venus y Júpiter continúan en Escorpión y Saturno en Sagitario, directos. Este miércoles no creas todo lo que te digan ni te prometan porque hay personas a tu alrededor a quienes les molesta tu felicidad y la forma en que vives tu vida. Lo mejor es ignorarlas y hacer a un lado esas preocupaciones y comentarios absurdos. Si algo no sale bien no te atormentes. No siempre se obtiene la perfección, y es preferible repetir un trabajo y no dejarlo mal hecho. Lo que va a verse son los resultados. Da lo mejor de ti, pero no te abrumas con excesos de preocupaciones.



Amor

No dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate!

Salud

Cambia hoy los patrones de alimentación y verás como empiezas a mejorar de ciertos síntomas molestos en tu salud. En general, para sentirte bien, solamente necesitas un cambio de actitud y ejercer de manera efectiva tu fuerza de voluntad.

Trabajo

No exageres, pisciano. Cumple tus deberes pausadamente y adquirirás más experiencia para innovar e inventar. El momento es de aprendizaje y no de exageraciones. Si tratas de hacer más de la cuenta terminarías agotándote sin lograr nada concreto en tu empleo.

Dinero y fortuna

Tiempo de reflexión. Para sacarle más dinero a un negocio lo único que debes hacer es sentarte, organizarte y no malgastar tu tiempo en discusiones o compras inútiles. Verás como obtienes resultados sorprendentes y el dinero ansiado empieza a fluir pronto a tu bolsillo.

