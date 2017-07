Piscis – Miércoles 12 de julio 2017: Un día muy excitante en tu vida amorosa

La inminente entrada de la Luna en tu signo Piscis en pocas horas marcará el comienzo de un ciclo excitante en el que imperan la pasión y el entusiasmo así como el deseo de hacer muchas cosas que hasta ahora eran solamente posibilidades o ideas. Te llegarán noticias de algo que parecía muy difícil, casi imposible, pero que le ves claridad y causa mucha tranquilidad y paz a tu vida. Te estarán considerando para nuevas oportunidades laborales, atiéndelas pisciano porque ahora estás en un buen momento astral en el que tu vida está a punto de dar un giro muy positivo.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa aún en el signo de Acuario. Los planetas Saturno, Neptuno –que es tu regente, y el planetoide Plutón están retrógrados. No te exasperes si no te entienden bien lo que te dice esa persona, ante la duda, pregunta, inquiere no dejes que una duda vaya a entorpecer la buena relación que puedes estar disfrutando ahora.



Salud

Disfruta de la naturaleza, sal a la calle, si las condiciones atmosféricas en el lugar donde vives lo permiten. Si cerca de tu casa hay algún sitio natural donde puedas caminar aprovecha bien este día.

Trabajo

La Luna, al acercarse a tu signo tiende a llenarte de energía. Hay muchas cosas que puedes hacer en tu hogar y de esa manera además de ventilar tus impulsos estarás realizando algo necesario y útil.

Dinero y fortuna

Revisa tus papeles y documentos, pon orden en tus asuntos económicos, dedica parte del día a conciliar tus cuentas y presupuestos para que puedas administrarte mejor durante este ciclo astral que ha comenzado.

Te espera un día lleno de imprevistos



