Piscis – Miércoles 12 de abril 2017: Tendrás recursos suficientes, adminístralos

Hay un aspecto favorable de tu regente Neptuno, este miércoles. No dejes nada a la improvisación. La prosperidad te da vueltas, pero debes saber cómo invertir tus recursos. Comienzas algo diferente en tu vida, una etapa creativa en tu relación amorosa, un ciclo de madurez sentimental. Con lo que has aprendido en estos meses pasados tu manera de reaccionar ante las situaciones nuevas es más positiva. Lo más probable es que en estos momentos estés comenzando un trabajo nuevo, una posición diferente o te estés introduciendo en un negocio del cual no sabes mucho.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. Con la claridad intuitiva de la Luna en un signo del elemento agua, como el tuyo, podrás superar esas relaciones que te han hecho infeliz en el pasado y causado daño a tu vida afectiva. La decisión es difícil, pero una vez tomada podrás enfrentar tu futuro con optimismo y frescura.



publicidad

Salud

Estás muy bien auspiciado en el aspecto de la salud, y además, hoy tu fuerza de voluntad recibe un fuerte respaldo planetario y si decides dejar de fumar, beber o terminar un hábito nocivo podrás lograrlo de una manera definitiva.

Trabajo

Tranquilo, pisciano, no dejes que las inestabilidades existenciales te echen a perder tu día laboral. Si estás inquieto por un asunto legal asociado con tu empleo recibirás noticias alentadoras y resolverás de manera efectiva tus inquietudes y preocupaciones.

Dinero y fortuna

En este período lunar que se abre ante ti deberás estar muy atento a los signos y circunstancias en tu entorno. Las oportunidades lloverán, pero desfilarán rápidamente frente a ti y se precisa una respuesta rápida para aprovecharlas. La ocasión que surge no debes desestimarla, pisciano.



Descubre cuál es el planeta que rige a tu signo