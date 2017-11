Piscis - Martes 7 de noviembre 2017: Una noche sorprendente

Noticiero astrológico: Este martes comienza el importante tránsito del planeta Venus por el signo Escorpión. Las circunstancias que te envuelven en estos momentos te colocarán frente a una persona que hace tiempo no ves y con quien te sientes emocionalmente vinculado. Se abre una puerta a la armonía, al perdón y a la recapitulación de lo que se ha venido haciendo durante todos estos meses pasados. Si eres un pisciano soltero no te inquietes tratando de encontrar una pareja porque ya llegará en su momento, mucho antes que termine el año actual y entonces comprobarás que habrá valido la pena esperar. Si ya la tienes ¡disfrútala! La vida es para vivirla, no para pelearla.



Amor

Hoy martes la Luna se mueve al signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Empieza el tránsito de Venus por Escorpión. Todo este efluvio astral unido a la influencia de tu regente, Neptuno, retrógrado, te pone en cierto estado de ansiedad sentimental. Lo que suceda esta noche puede cambiar tu vida, pero tómalo todo de una manera tranquila porque si exageras o cambias drásticamente tu actitud en una situación amorosa puedes complicarlo todo.

Salud

Las vías respiratorias son hoy tu punto débil por eso trata de vivir en un ambiente sano, sin humo de cigarrillos a tu alrededor ni sustancias que tengan olores fuertes e irritantes porque todo eso daña tus delicados tejidos bronquiales.

Trabajo

Las amas de casa piscianas o quienes trabajan desde su hogar estarán disfrutando de un día muy creativo en el que abundarán los reconocimientos y estímulos de familiares, amigos y asociados. Un martes de muchas satisfacciones y logros laborales.

Dinero y fortuna

Se avecina una transformación positiva en tus finanzas. Agudiza tu intuición y tu sexto sentido y aprovecha las oportunidades que se estarán presentando durante el resto de esta semana asociada con viajes y negocios por cuenta propia.



