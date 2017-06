Piscis – Martes 6 de junio 2017: Una gestión se demora

No te impacientes, pisciano, actúa con tu inteligencia natural y tendrás éxito. Hay muchas oportunidades esperando por ti, tus acciones y decisiones, pero antes de hacer algo comprometedor analízalo adecuadamente. En el plano sentimental prepárate para una grata sorpresa, una llamada o noticia que te hará reflexionar sobre el curso que debe tomar tu vida amorosa a partir de esta etapa que estás atravesando, algo muy interesante que cambiará drásticamente tus planes para este segundo semestre del año 2017 que está desarrollándose.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Escorpión y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Son buenas las perspectivas existentes en tu terreno amoroso. Las penas quedan atrás y esas situaciones que una vez te causaron dolor son una historia que no tiene por qué traerse nuevamente al presente. Ahora todo es nuevo, refrescante, intenso.



Salud

Debes ser muy cuidadoso y no apresurarte a cambiar de médico o de tratamiento si has estado padeciendo de trastornos que requieren supervisión pues si le empiezas a hacer caso a todo el mundo terminarías con más problemas de la cuenta pues ahora estás muy aprensivo.

Trabajo

Tu carisma te ayudará a sobresalir en una gestión laboral que espera por ti este próximo fin de semana. Tus compañeros y amigos verán en ti a esa persona que siempre tiene una solución cuando los demás piensan que no se puede hacer más.

Dinero y fortuna

Evita las precipitaciones y dejarlo todo para última hora - o sea, la llamada procrastinación-, pues entre hoy y mañana se acumulan muchas tareas que debes delimitar bien para que no pierdas energía, tiempo ni dinero en las mismas. Lo principal es que no te desalientes cuando lo que esperas no llega inmediatamente, Piscis.

