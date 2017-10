Piscis – Martes 31 de octubre 2017: Un encuentro que lo cambiará todo

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde tu signo Piscis al signo de Aries. Se augura una declaración que te sorprenderá, pero sé prudente, no digas enseguida que “sí” o que “no”, regálate tiempo para considerarlo todo. Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas no actúes irresponsablemente para salir del paso porque podrías cometer errores graves. Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía no incurrirás en pérdidas de dinero, pero recuerda que durante este ciclo estás algo imprudente y podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras.



Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. La Luna de hoy te envuelve con un tono de acción y pasión. En el amor tu éxito está en la forma que te comuniques con tu pareja. Tu palabra está bien auspiciada en este ciclo planetario y aunque podrías cometer alguna indiscreción, si te controlas, no habrá problemas.

Salud

Las posiciones planetarias actuales son muy buenas para la recuperación de tu salud si la has visto afectada recientemente con alguna indisposición de tipo renal o circulatorio. No descuides tus ejercicios y tendrás éxitos.

Trabajo

Tu signo es muy intuitivo, como sabes, y en este día tus asuntos de trabajo en los que se requiera usar mucho tu sentido común están bien auspiciados. Es un martes ideal para quienes están buscando mejorar su vida laboral.

Dinero y fortuna

El giro positivo iniciado en tu vida económica empieza a conducirte al puesto donde debes estar. Muy pronto saldrás de una situación financiera difícil y podrás gastar el dinero a manos llenas, y comprar lo que tanto deseas adquirir.

