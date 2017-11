Piscis – Martes 28 de noviembre 2017: Cambiarás lo que no funciona en tu vida

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. Este martes debe ser usado para analizar lo que mejor puede resultar, tanto en tu vida amorosa como laboral y actuar con seguridad, pero con la flexibilidad mental necesaria para cambiar lo que no funciona. Si ayer no tuviste éxito en una gestión de trabajo no te desalientes y pon a funcionar tu entusiasmo pues hoy martes es un día en que lo necesitas más que nunca. Toca puertas, se abrirán y lograrás tus objetivos laborales con creces. No es mala idea colocar un poco de dinero en alguna cuenta de ahorros a corto plazo especialmente si estás pensando realizar algún viaje hacia mediados del año próximo.



Amor

Cuidado con quienes se llegan a ti aparentemente en un tono inocente y te ponen en tu corazón sospechas sobre la persona amada. Si las escuchas y discutes con tu pareja estarías empezando a poner en peligro una bella relación.

Salud

Mejoras en tus malestares estomacales y también los asociados con el abdomen en general, pero mucho cuidado con los alimentos crudos que consumas hoy pues en ellos podría haber un peligro para tu salud. No ingieras comidas callejeras.

Trabajo

Aplica toda tu fuerza de voluntad y así terminarás este martes lo que te has propuesto realizar. Pueden surgir contrariedades inevitables, pero con tu buena disposición y presencia de ánimo las lograrás resolver de manera satisfactoria.

Dinero y fortuna

Se están abriendo mercados y oportunidades excepcionales de inversión y desarrollo a tu alrededor. Es tu momento para comprar tu casa, si así lo has planeado, y también para obtener buenos créditos y préstamos bancarios, pisciano.



