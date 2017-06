Piscis - Martes 27 de junio 2017: Un día de mucha actividad y trabajo

Hay un efluvio intenso en tu signo pisciano. Los aspectos astrológicos que están desarrollándose hoy son muy buenos: trinos y sextiles básicamente. Es mucho lo que aprenderás. La persona que amas o te interesa sentimentalmente está reaccionando de una forma diferente a la que esperas simplemente porque no sabe nada mejor. Ayúdala con tus palabras tiernas y una actitud comprensiva. Estás en medio de una verdadera revolución emocional y tendrás que hacer muchas cosas al mismo tiempo para poder salir bien de todas tus ocupaciones, y de tantas responsabilidades que se van a presentar a última hora. Cultiva tu paciencia pues con tu regente, Neptuno, retrógrado la precisarás mucho.



publicidad

Amor

Hoy martes la Luna está en Leo moviéndose hacia el signo de Virgo, que es tu opuesto, Piscis. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La realidad es lo que ahora tienes así que pon los pies sobre la tierra usando tu tenacidad y creatividad, aprovechando cada minuto de tu vida sin estar pensando en que puedes llegar a perder el amor que disfrutas.

Salud

Hay buenas ondas planetarias en tu salud sobre todo si tienes problemas asociados con trastornos o condiciones crónicas como diabetes o presión arterial alta. Es un buen día para caminar, hacer ejercicios al aire libre y aprovechar la naturaleza.

Trabajo

Ante los cambios inesperados actúa con calma y no te precipites a tomar decisiones que no estén bien calibradas. Si haces algo guiándote por las emociones del momento podrías cometer un grave error. Sé más prudente cuando te expreses y así no tendrás dificultades.

Dinero y fortuna

No te guíes por apariencias ni te dejes llevar a negocios iniciados por personas poco confiables cuya única meta es la ambición desmedida y tratar siempre de salirse con la suya. No vayas a firmar nada importante o decisivo en este martes sin consultar con expertos legales.



Ritual para abrir los caminos al éxito





Llega la lluvia de estrellas, ¡grandes oportunidades para cada signo!