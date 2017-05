Piscis – Lunes 8 de mayo 2017: Tiempo de fiestas

Este lunes es de fiesta y alegría en tu vida íntima y social, pisciano. No te lo compliques tratando de convencer o persuadir a las personas que piensan de una manera diferente a la tuya porque estarías perdiendo tiempo y energía. Este es un día para tenerlo en paz contigo y los demás. Vas a recuperar terreno perdido en cuestiones de trabajo o dinero y al mismo tiempo te brindará nuevas oportunidades financieras. Una reunión de amigos o familia te dará motivos para sentirte nuevamente en control de una situación que parecía habérsete escapado de las manos dentro del terreno sentimental por la influencia de otras personas.



Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Vas a recibir una grata sorpresa que te alegrará el día y te ayudará a sacar adelante tu vida amorosa. Las cosas que te inquietaban, esas preocupaciones que te estaban quitando el sueño se están resolviendo de una forma feliz y satisfactoria para ambos.

Salud

Descansa si deseas hacerlo. Es tiempo de escuchar la voz de tu cuerpo y comer cuando tengas hambre y no por compromiso. Seguir reglas es bueno, pero mejor aún es atender las necesidades fisiológicas de tu organismo y cumplirlas bien.

Trabajo

No te abrumes con tus preocupaciones laborales y trata por todos los medios de dejar en tu trabajo tus inquietudes del día. No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto. Todo se debe compensar de una manera adecuada.

Dinero y fortuna

Los encuentros no son casuales. Una persona que se te acerca con una idea interesante puede contribuir mucho a tu mejoramiento económico, posiblemente estés viajando dentro de pocos días y firmando algún papel importante para ti. ¡Atiende todo, Piscis, no descuides nada!

