Piscis – Lunes 6 de noviembre 2017: Una sensación inexplicable

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del tránsito de Venus a Escorpión. Lo más posible es que en estos momentos te encuentres saliendo de una situación que no te convenía, y te estés orientando a lo nuevo, en el amor o en el trabajo. Las perspectivas que se abren frente a ti requieren prudencia y ecuanimidad para no lanzarte a lo primero que aparezca, tanto en el aspecto sentimental como en un asunto de dinero que llegará inesperadamente y debes invertir muy bien para no mezclar amor con la economía, pisciano.

Amor

La Luna continúa en Géminis y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. El amor te rodea, pero si insistes en la búsqueda de la pareja perfecta estarías perdiendo magníficas oportunidades de empezar una relación con alguien a quien tú le interesas de manera genuina y puede ofrecerte su amor desinteresado. Nadie es perfecto.



Salud

Es hora de visitar al oftalmólogo y revisar la vista. Un buen examen por un oculista calificado no solamente te ayudará a rectificar a tiempo cualquier problema de la visión sino descubrir alteraciones orgánicas a través del fondo del ojo.

Trabajo

Conquistarás triunfos laborales durante estos próximos días del mes de noviembre al solucionar ciertos asuntos que te estaban preocupando, pero que no sabías cómo ibas a enfrentar a fin de poder resolverlos satisfactoriamente.

Dinero y fortuna

Debido al tránsito retrógrado de tu regente, Neptuno, surgen gastos imprevistos y deberás solicitar algún préstamo para resolver esa situación. Este día es ideal para revisar tus estados de cuenta actuales pues estás iniciando una nueva semana laboral.