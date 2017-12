Piscis – Lunes 4 de diciembre 2017: Tus palabras de aliento se apreciarán

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Cáncer aún bajo los efectos de la superluna. Los planetas Mercurio y Urano transitan retrógrados.

Este es el lunes del tono amoroso y grato en el que logras lo que deseas si no te dejas llevar por gentes negativas. Toma en tus manos el control de tu vida y no dejes que sean otros quienes la dirijan, no tienes por qué prestarle atención a comentarios adversos sobre tu pareja que solamente te causarían dificultades amorosas. Verás a quien te inspira mucho y felizmente recibes una noticia que implica una mejora dentro de tus asuntos económicos, muy productiva.

Amor

Pueden cambiarse tus planes a última hora por la acción de Mercurio retrógrado. De ser así, adáptate a las nuevas situaciones y trata de sacarle el mejor partido a todo lo que está ocurriendo en tu vida. Aplica de forma intensa y directa la excelente capacidad empática de tu signo pisciano a la hora del amor.

Salud

Trata de incorporar siempre en tu rutina diaria ejercicios respiratorios tipo Yoga o similares que te ayuden a aprovechar mejor el oxígeno y adoptar un estilo de vida más sano. Procura caminar aunque sea media hora cada día, te ayudará mucho.

Trabajo

Invierte algún dinero en la adquisición de equipos o literatura que te permitan superarte en tu trabajo. La tecnología actual exige que te pongas a la altura de los tiempos y si no te modernizas quedarás atrás en la carrera. Supérate y triunfarás.



Dinero y fortuna

Empiezas a interesarte en un área de negocios que hasta ahora te era totalmente indiferente. Explora y agota todas las posibilidades antes de desecharlas porque puedes descubrir talentos ocultos de tu parte que te producirán dinero.